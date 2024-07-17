К проституции отнесут новый вид деятельности в Казахстане

Данные меры позволят привлекать организаторов к ответственности по статьям 134, 308 и 309 УК, и 450 КоАП.

Помимо этого, законом вводится уголовная ответственность за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом. Это позволит привлекать к ответственности по статье 122 УК РК ("Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").

Исключается освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением по преступлениям, связанным с торговлей людьми.

Уголовно-процессуальный кодекс дополняется правом потерпевшего на получение специальных социальных услуг.

В Кодекс об административных правонарушениях вводится ответственность должностных лиц медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, за несообщение в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Права жертв торговли людьми

Все права жертв торговли людьми, которые действуют на сегодня, сохранены и отражены в данном документе.

Кроме того, в соответствии с международными нормами включены права иностранных жертв на принятие решения об обращении в правоохранительные органы в течение периода предоставления ему специальных социальных услуг, но не менее тридцати календарных дней, и потерпевших – на оказание содействия в возвращении в страну гражданства в рамках специальных социальных услуг.

"Объединение их в единый источник информации упростит и улучшит процесс восприятия, а также поможет жертвам сориентироваться в своих правах и мерах защиты, на которые они могут рассчитывать", - отметили в МВД Казахстана.

В законе предусмотрены положения с момента их выявления до выхода из этой ситуации, вне зависимости от гражданства. Помимо этого, создаются основания оказания профилактической помощи "группе риска". Тем самым неотъемлемой частью станет работа с потенциальными жертвами.

Права несовершеннолетних

Отдельная глава закона посвящена защите прав несовершеннолетних как наиболее уязвимой категории.

"В целом принятие специального закона создаст базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми, также определит круг и роль субъектов противодействия, а также механизм взаимодействия между ними. Снизит латентность торговли людьми через такие новые механизмы, как оценка рисков торговли людьми, которая позволит выявлять недостатки, новые угрозы и своевременно реагировать на них, а также порядок перенаправления жертв, который позволит выявлять потенциальных жертв не только полицией, но и другими госорганами", - пояснили в МВД.

Кто будет защищать жертв торговли людьми?

Одной из новелл закона является внедрение порядка перенаправления жертв торговли людьми, который предполагает слаженную работу по своевременной и правильной их идентификации с дальнейшим перенаправлением для оказания помощи.

"К примеру, сейчас по этому порядку работают только полиция и неправительственные организации: полиция выявляет факт, а жертву для оказания помощи перенаправляет к ним или наоборот, когда НПО становится известно о факте, они сообщают об этом в правоохранительные органы. В случае выявления факта Пограничной службой информация будет направляться в полицию, а жертва - в НПО. Аналогичный алгоритм действий будет у посольств Казахстана за рубежом и других субъектов противодействия торговле людьми", - заключили в ведомстве.

Напомним, Главой государства 5 июля был подписан закон "О противодействии торговле людьми", который вступает в силу по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 5 сентября.