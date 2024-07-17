К проституции отнесут новый вид деятельности в Казахстане

5 сентября в Казахстане вступает в силу закон "О противодействии торговле людьми". В его рамках в Уголовный кодекс вводится новая категория преступлений - преступления, связанные с торговлей людьми, и внедряется новое понятие - "иные услуги сексуального характера", в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством интернета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рolisia.kz.
Как сообщили в МВД, в рамках закона вводится уголовная ответственность за:
Данные меры позволят привлекать организаторов к ответственности по статьям 134, 308 и 309 УК, и 450 КоАП.
Помимо этого, законом вводится уголовная ответственность за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом. Это позволит привлекать к ответственности по статье 122 УК РК ("Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").
Исключается освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением по преступлениям, связанным с торговлей людьми.
Уголовно-процессуальный кодекс дополняется правом потерпевшего на получение специальных социальных услуг.
В Кодекс об административных правонарушениях вводится ответственность должностных лиц медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, за несообщение в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Все права жертв торговли людьми, которые действуют на сегодня, сохранены и отражены в данном документе.
Кроме того, в соответствии с международными нормами включены права иностранных жертв на принятие решения об обращении в правоохранительные органы в течение периода предоставления ему специальных социальных услуг, но не менее тридцати календарных дней, и потерпевших – на оказание содействия в возвращении в страну гражданства в рамках специальных социальных услуг.
"Объединение их в единый источник информации упростит и улучшит процесс восприятия, а также поможет жертвам сориентироваться в своих правах и мерах защиты, на которые они могут рассчитывать", - отметили в МВД Казахстана.
В законе предусмотрены положения с момента их выявления до выхода из этой ситуации, вне зависимости от гражданства. Помимо этого, создаются основания оказания профилактической помощи "группе риска". Тем самым неотъемлемой частью станет работа с потенциальными жертвами.
Отдельная глава закона посвящена защите прав несовершеннолетних как наиболее уязвимой категории.
"В целом принятие специального закона создаст базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми, также определит круг и роль субъектов противодействия, а также механизм взаимодействия между ними. Снизит латентность торговли людьми через такие новые механизмы, как оценка рисков торговли людьми, которая позволит выявлять недостатки, новые угрозы и своевременно реагировать на них, а также порядок перенаправления жертв, который позволит выявлять потенциальных жертв не только полицией, но и другими госорганами", - пояснили в МВД.
Одной из новелл закона является внедрение порядка перенаправления жертв торговли людьми, который предполагает слаженную работу по своевременной и правильной их идентификации с дальнейшим перенаправлением для оказания помощи.
"К примеру, сейчас по этому порядку работают только полиция и неправительственные организации: полиция выявляет факт, а жертву для оказания помощи перенаправляет к ним или наоборот, когда НПО становится известно о факте, они сообщают об этом в правоохранительные органы. В случае выявления факта Пограничной службой информация будет направляться в полицию, а жертва - в НПО. Аналогичный алгоритм действий будет у посольств Казахстана за рубежом и других субъектов противодействия торговле людьми", - заключили в ведомстве.
Напомним, Главой государства 5 июля был подписан закон "О противодействии торговле людьми", который вступает в силу по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 5 сентября.
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