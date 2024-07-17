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17.07.2024, 12:43

50-летнюю казахстанку изнасиловали в индийской частной клинике - СМИ

Новости Казахстана 0 1

25-летний санитар из Индии совершил сексуальное насилие над 50-летней женщиной из Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Times of India.

Иллюстративное фото newsmir.info
Иллюстративное фото newsmir.info

Как сообщили в издании, окружной прокурор индийского города Гургаон распорядился провести расследование после изнасилования казахстанки в частной клинике Artemis.

Обвиняемый, которого зовут Тхакур Сингх, родом из Тиджары в Раджастане, работал в больнице санитаром в течение последнего года.

По данным полиции, пациентка приехала в Индию вместе со своей дочерью 12 июля. В воскресенье ей сделали операцию, после чего перевели в палату для восстановления. Тхакур утверждал, что неправомерно прикоснулся к женщине во время замены подгузника.

Но в тот же день обвиняемый якобы несколько раз подверг ее сексуальному насилию, после чего женщина рассказала об этом своей дочери, которая в свою очередь поставила в известность руководство больницы и вызвала полицию.

На основании жалобы, поданной дочерью пациентки, в тот же день было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования. 15 июля Тхакур был арестован и отправлен под стражу.

Заместитель комиссара Нишант Кумар Ядав заявил, что этот инцидент является серьезным упущением со стороны больницы.

"В свете предъявленных обвинений мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить справедливое и беспристрастное рассмотрение всех вовлеченных сторон и чтобы истина и справедливость восторжествовали. Обвиняемый временно отстранен от работы до завершения расследования", - говорится в заявлении больницы.

Редакция Tengrinews.kz также обратилась за комментариями в Министерство иностранных дел Казахстана. 

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