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17.07.2024, 13:25

Всеобщее декларирование в Казахстане: Тотального контроля нет и не будет

Новости Казахстана 0 1

Руководитель Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ Дина Кусаинова на брифинге 17 июля 2024 года разъяснила, какое имущество должны указать казахстанцы во входной декларации, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Налоговым кодексом предусмотрено, что любой человек в декларации вправе по желанию отразить любое дорогостоящие имущество стоимостью за единицу свыше 1000 МРП. На сегодня это порядка 4 млн тенге.

"Если у человека есть бриллиантовое колье стоимостью 5 млн тенге, то есть уже состоятельный человек, естественно, он пойдет к оценщику и включит это имущество в декларацию. Это его право, это его желание. Человек может и не делать эту оценку, не отражать в декларации. Это его желание. Теперь относительно коньяка Маккалан, кто сколько выпил – такого контроля у нас нет. Мы не проверяем, мы не будем вести учет, сколько человеком выпито (элитного. – Прим. ред.) алкоголя", – отметила Дина Кусаинова.

В КГД готовы предоставить статистические данные о том, сколько поступило в нашу страну алкоголя.

"Естественно, статистику мы ведем, сколько у нас импортной алкогольной продукции зашло на наш рынок, сколько было уплачено акциза. Это все данные мы можем предоставить. Но какое физическое лицо, сколько выпило этого коньяка, у нас нет такой задачи и не будет. Тотального контроля нет и не будет", – резюмировала Дина Кусаинова.

7 июня 2024 года главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова рассказала, какие штрафы грозят казахстанцам, если они вовремя не предоставят налоговикам декларацию.

 

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