У детей в Казахстане начнут брать отпечатки пальцев

Кроме этого, дактилоскопию будут проходить иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, которые:

"Сбор дактилоскопической информации включает получение биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров 10 пальцев обеих рук или ладоней обеих рук человека путем дактилоскопирования и внесения в соответствующую информационную систему персональных данных", - говорится в документе.

Как утверждают разработчики, брать отпечатки пальцев у детей будут в присутствии и с согласия их законных представителей.

Проект приказа МВД по вопросам проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Казахстане будет находиться на обсуждении до 30 июля. С его полным текстом можно ознакомиться здесь.