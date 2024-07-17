У детей в Казахстане начнут брать отпечатки пальцев

В Казахстане у несовершеннолетних начнут брать отпечатки пальцев. Соответствующий проект приказа министра внутренних дел опубликовали на портале "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz.
В правилах проведения дактилоскопической регистрации (снятие отпечатков пальцев) сказано, что органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации:
Кроме этого, дактилоскопию будут проходить иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, которые:
"Сбор дактилоскопической информации включает получение биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров 10 пальцев обеих рук или ладоней обеих рук человека путем дактилоскопирования и внесения в соответствующую информационную систему персональных данных", - говорится в документе.
Как утверждают разработчики, брать отпечатки пальцев у детей будут в присутствии и с согласия их законных представителей.
Проект приказа МВД по вопросам проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Казахстане будет находиться на обсуждении до 30 июля. С его полным текстом можно ознакомиться здесь.
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