18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.62
517.19
5.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
17.07.2024, 15:22

"До последней тиынки": требования к декларациям чиновников озвучили в КГД

Новости Казахстана 0 1

Руководитель Управления администрирования доходов физлиц КГД МФ РК Дина Кусаинова сегодня на брифинге рассказала, что должны указывать чиновники во входной декларации, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: opolja / Getty Images
Иллюстративное фото: opolja / Getty Images
Дина Кусаинова сообщила, что в декларации о доходах и имуществе необходимо отражать:
  • доходы, полученные физическим лицом самостоятельно (имущественный доход), за исключением доходов от предпринимательской деятельности;
  • налоговые вычеты;
  • приобретение или отчуждение имущества, безвозмездно полученного за пределами РК;
  • деньги на банковских счетах иностранных банков, если в совокупности размер вклада превышает тысячу МРП (3,7 млн тенге на 2024 год).

"Хотелось бы тоже отметить, что если у вас в зарубежном банке у вас имеется там 10 долларов, их не надо отражать, только если в совокупности будет больше тысячи МРП.

При этом эта норма для госслужащих в другом ракурсе звучит. То есть госслужащие и лица, приравненные к ним, обязаны все до последней тиынки отражать, если у них есть зарубежные счета. Такая норма предусмотрена законом о противодействии коррупции. Так как госслужащие не имеют права иметь зарубежные счета", – заявила она.

Кроме того, по словам Кусаиновой, в данной декларации необходимо отражать ценные бумаги иностранных эмитентов, цифровые активы, инвестиционное золото, доли участия в иностранных компаниях, а также нотариально заверенные договоры о займах.

"Госслужащие, а также приравненные к ним лица обязаны отражать сведения об источниках приобретения имущества. Это в случае, если госслужащий приобретает движимое или недвижимое имущество – квартиру, машину. Они обязаны указать, где они взяли эти деньги.

Допустим, машина стоит 10 млн, у меня были свои 3 млн и 7 млн, например, я взяла кредит в банке – это все отражается именно госслужащими и лицами приравненными к ним. Также указывается источник доходов в случае приобретения доли участия в уставном капитале юрлица, ценных бумаг, доли участия в жилищном строительстве", – добавила спикер.

При этом ранее сегодня Дина Кусаинова заверила, что тотального контроля в вопросах декларирования в Казахстане нет и не будет.

Также она объясняла, какие переводы казахстанцев будут проверять налоговики.

А в прошлом месяце вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказывал, какие проверочные мероприятия будут проводить в рамках всеобщего декларирования.

Всеобщее декларирование в Казахстане

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане стартовал 3-й этап всеобщего декларирования. Ранее мы объясняли, что нужно раскрыть в декларации и будет ли штраф за отказ.

Также мы рассказывали, что указывать в декларации казахстанцам, у которых нет имущества.

Кроме того, в середине апреля сообщалось, что декларацию о доходах и имуществе упростили в Казахстане.

При этом, как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему декларированию являются:

  • разработка методологических основ введения всеобщего декларирования и их законодательное обеспечение; 
  • проведение мероприятий по подготовке государственных органов к приему и обработке деклараций физических лиц;
  • создание максимально удобной для населения процедуры декларирования доходов и имущества;
  • широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода к всеобщему декларированию;
  • оказание методической помощи населению со стороны государства по составлению и представлению декларации;
  • создание эффективной системы камерального контроля деклараций физических лиц.

Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа:

с 1 января 2021 года доходы декларируют:

  • лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
  • лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг";

с 1 января 2023 года:

  • работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;
  • работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги;

с 1 января 2024 года:

  • руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;
  • индивидуальные предприниматели и их супруги;

с 1 января 2025 года:

  • оставшиеся категории граждан.
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…