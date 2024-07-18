Считающая Гитлера «красавчиком» попала под следствие и задержана в Алматы

Алматы. 17 июля. КазТАГ – Девушка, оскорблявшая русских и тех казахов, которые воевали против фашистской Германии в Великую Отечественную войну, попала под следствие и задержана в Алматы, передает корреспондент агентства.

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«Департамент полиции сообщает о задержании жительницы Алматы, которая выражалась нецензурно, а также в речи использованы оскорбления по национальному признаку. По данному факту проводится досудебное расследование. Кроме того, следствием изучаются действия других фигурантов, которым будет дана соответствующая правовая оценка», - сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматы, отвечая на запрос редакции КазТАГ.

Ранее о ситуации сообщил журналист Михаил Козачков.

«В описании сказано, что некая Марал Жалелова на просторах тиктока позволяет себе рассуждения на межнациональную тему. Вот интересно – нет ли в ее словах состава преступления, предусмотренного статьей 174 (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) Уголовного кодекса?» - написал Козачков на своем Telegram-канале.

На одном из видео девушка оскорбительно высказывается о русских и тех казахах, чьи предки воевали против фашистской Германии, и при этом, выражает симпатию ее лидеру Адольфу Гитлеру.

«Гитлер для меня красавчик!» - заявила девушка.

Ее речь обильно сопровождается ненормативной лексикой, а на втором видео отдельные участники разговора выражают одобрение ее высказываниям.