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17.07.2024, 20:19

Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов

Новости Казахстана 0 1

И.о. министра просвещения приказом от 10 июля 2024 года определил сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Так, определены следующие сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:

  • 1 сентября 2024 года – 25 мая 2025 года включительно.

Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11 (12) классах:

  • 1 четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
  • 2 четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы – 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
  • 3 четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);
  • в 1 классах дополнительные каникулы – 7 календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);
  • 4 четверть – 8 учебных недель.

Утверждены следующие сроки итоговой аттестации:

  • для обучающихся 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены – с 29 мая по 9 июня 2025 года;
  • для обучающихся 11 (12) классов государственные выпускные экзамены – с 30 мая по 13 июня 2025 года.

Также утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:

для обучающихся 9 (10) классов:

  • письменный экзамен по математике (алгебре) – 29 мая 2025 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменной работы (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2025 года;
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 5 июня 2025 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 10 июня 2025 года;

для обучающихся 11 (12) классов:

  • устный экзамен по истории Казахстана – 30 мая 2025 года;
  • письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 3 июня 2025 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) – 6 июня 2025 года;
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 12 июня 2025 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения – 13 июня 2025 года.  

Приказ вводится в действие с 27 июля 2024 года.

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