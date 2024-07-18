18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.03
521.44
5.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
18.07.2024, 08:01

"Ведут себя хорошо". Как и где отбывают наказание бывшие казахстанские чиновники

Новости Казахстана 0 1

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД рассказали, как и где отбывает наказание ряд казахстанских чиновников, осужденных за коррупцию и превышение полномочий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов, gov.kz
Фото ©️ Турар Казангапов, gov.kz

В 2016 году за получение взятки в особо крупном размере был осужден экс-глава нацкомпании "Астана ЭКПО-2017", бывший министр туризма и спорта Талгат Ермегияев. Впоследствии экс-чиновник оказался в центре скандала уже будучи заключенным.

В прошлом году тюремные сроки получили бывший вице-министр труда и социальной защиты населения Альжан Альтаев и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев.

Как сообщили в КУИС в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, осужденные отбывают наказание в учреждениях смешанной безопасности уголовно-исполнительной системы.

"Указанные осужденные содержатся в пенитенциарных учреждениях на общих основаниях. Характеризуются положительно", - отметили в Комитете.

Мы также уточнили, пытались ли экс-чиновники обжаловать свои приговоры. На этот вопрос в КУИС не ответили, однако добавили, что решение о замене наказания на более мягкий вид в отношении них судом не выносились.

Согласно статье 93 Уголовно-исполнительного кодекса, иная информация из личных дел осужденных не подлежит разглашению, отметили в Комитете.

Напомним: в марте прошлого года в КУИС заверяли, что Талгат Ермегияев, который содержится в одном из учреждений Алматинской области, не нарушает режима содержания.

Летом 2016 года бывший председатель нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" Талгат Ермегияев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и хищении чужого имущества. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Тогда же суд постановил конфисковать все имущество осужденного.

В 2018 году суд вынес приговор бывшему руководству учреждения ЕЦ 166/10, где ранее отбывал наказание Талгат Ермегияев. Бывшего начальника колонии и его заместителя признали виновными в том, что они оказывали благоприятные условия для отбывания наказания осужденного Ермегияева. Колонию строгого режима ЕЦ-166/10 в Астане после скандала перепрофилировали. Учреждение стало колонией-поселением, отбывавших там наказание осужденных перевели в другие колонии, в частности Талгата Ермегияева этапировали в колонию в поселке Заречный Алматинской области.

В октябре прошлого года межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал бывшего вице-министра индустрии Тимура Токтабаева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и осудил на семь лет лишения свободы за злоупотребление должностями полномочиями. В декабре приговор был пересмотрен.

В ноябре 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении Нуржана Альтаева по факту получения взятки в особо крупном размере. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Позже Альтаев обжаловал это решение суда первой инстанции, однако судебная коллегия оставила его без изменений.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…