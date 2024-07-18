"Ведут себя хорошо". Как и где отбывают наказание бывшие казахстанские чиновники

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД рассказали, как и где отбывает наказание ряд казахстанских чиновников, осужденных за коррупцию и превышение полномочий, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Турар Казангапов, gov.kz

В 2016 году за получение взятки в особо крупном размере был осужден экс-глава нацкомпании "Астана ЭКПО-2017", бывший министр туризма и спорта Талгат Ермегияев. Впоследствии экс-чиновник оказался в центре скандала уже будучи заключенным.

В прошлом году тюремные сроки получили бывший вице-министр труда и социальной защиты населения Альжан Альтаев и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев.

Как сообщили в КУИС в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, осужденные отбывают наказание в учреждениях смешанной безопасности уголовно-исполнительной системы.

"Указанные осужденные содержатся в пенитенциарных учреждениях на общих основаниях. Характеризуются положительно", - отметили в Комитете.

Мы также уточнили, пытались ли экс-чиновники обжаловать свои приговоры. На этот вопрос в КУИС не ответили, однако добавили, что решение о замене наказания на более мягкий вид в отношении них судом не выносились.

Согласно статье 93 Уголовно-исполнительного кодекса, иная информация из личных дел осужденных не подлежит разглашению, отметили в Комитете.

Напомним: в марте прошлого года в КУИС заверяли, что Талгат Ермегияев, который содержится в одном из учреждений Алматинской области, не нарушает режима содержания.

Летом 2016 года бывший председатель нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" Талгат Ермегияев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и хищении чужого имущества. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Тогда же суд постановил конфисковать все имущество осужденного.

В 2018 году суд вынес приговор бывшему руководству учреждения ЕЦ 166/10, где ранее отбывал наказание Талгат Ермегияев. Бывшего начальника колонии и его заместителя признали виновными в том, что они оказывали благоприятные условия для отбывания наказания осужденного Ермегияева. Колонию строгого режима ЕЦ-166/10 в Астане после скандала перепрофилировали. Учреждение стало колонией-поселением, отбывавших там наказание осужденных перевели в другие колонии, в частности Талгата Ермегияева этапировали в колонию в поселке Заречный Алматинской области.

В октябре прошлого года межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал бывшего вице-министра индустрии Тимура Токтабаева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и осудил на семь лет лишения свободы за злоупотребление должностями полномочиями. В декабре приговор был пересмотрен.

В ноябре 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении Нуржана Альтаева по факту получения взятки в особо крупном размере. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Позже Альтаев обжаловал это решение суда первой инстанции, однако судебная коллегия оставила его без изменений.