Назван средний размер пенсии в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным Минтруда, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 триллион 861,7 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 585,9 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 1 триллион 275,8 миллиарда тенге.
"По состоянию на 1 июля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 391 тысячу человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2024 года составил 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 479 тенге, базовой пенсии – 42 631 тенге", - говорится в сообщении.
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