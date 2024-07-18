Назван средний размер пенсии в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По данным Минтруда, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 триллион 861,7 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 585,9 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 1 триллион 275,8 миллиарда тенге.