Новые ограничения на кредиты хотят ввести в Казахстане

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Проект постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка "Об утверждении требований к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита" опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, предлагается ограничить суммы кредитов, которые казахстанцы могут оформлять в банках и МФО без залога. Предлагается ограничить сумму беззалогового кредита от банков второго уровня до 2200 МРП (8 122 400 тенге). По беззалоговому микрокредиту - не более 1000 МРП (4 061 200 тенге), установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Новые нормы не коснутся кредитов с залогом.

Публичное обсуждение продлится до 31 июля.