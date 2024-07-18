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18.07.2024, 10:54

Казахстанцы заплатили 40 млн тенге за работу в нефтяной компании

Новости Казахстана 0 1

Вынесен приговор двум жительницам Актобе, обвиняемым в том, что они обещали 172 гражданам трудоустройство в нефтяную компанию за деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Иллюстративное фото: Ababsolutum / Getty Images
Иллюстративное фото: Ababsolutum / Getty Images
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту совершения мошенничества группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц (п.3 ч.3 ст.190 УК) рассмотрели в суде №2 Актобе.

"В период с 2022 по 2023 годы подсудимые, обещая доверчивым гражданам трудоустроить в нефтяную компанию на работу вахтовым методом на месторождение в Атырауской области, обманным путем завладели денежными средствами потерпевших от 50 до 700 тыс. тенге. Действиями подсудимых причинен ущерб 172 потерпевшим на общую сумму около 40 млн тенге", - установил суд.

Вина женщин была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, квитанциями о переводе денежных средств, выписками с расчетных счетов, заключением экономической экспертизы.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учел наличие у одной из подсудимых малолетних детей. Но, так как она была ранее осуждена за аналогичное правонарушение в отношении других потерпевших, суд признал в качестве отягчающего обстоятельства наличие рецидива в действиях женщины.

В итоге ее приговорили к лишению свободы сроком на 6 лет, а другую подсудимую - к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности в коммерческих организациях.

Гражданские иски потерпевших были удовлетворены. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.3 ч.3 ст.190 УК мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее жительницу Актобе признали виновной в обмане 14 человек, которым она обещала трудоустройство в нефтегазовую компанию. Один из них заплатил 650 тыс. тенге, а общая сумма ущерба превысила 9 млн тенге.

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