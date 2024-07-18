Крупные сети супермаркетов наказали в Казахстане

Крупные сети супермаркетов оштрафовали в Казахстане. Об этом сообщили в комитете торговли Министерства торговли и интеграции, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, за 6 месяцев территориальными департаментами комитета торговли и защиты прав потребителей было возбуждено 2 357 административных дел за нарушение торгового законодательства. По результатам которых вынесено 2 228 постановлений по привлечению к административной ответственности, из них 381 в виде штрафа и 1 847 предупреждений, за нарушения, совершенные впервые.

Наибольшее количество нарушений наблюдается по двум статьям КоАП: это превышение торговой надбавки на СЗПТ (статья 204-4 КоАП) и применение разных цен либо за отсутствие ценников (части 4 и 5 статьи 193 КоАП).