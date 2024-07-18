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18.07.2024, 12:15

В Казахстане будут добывать больше нефти

Новости Казахстана 0 1

Добыча нефти в Казахстане в 2025 году может увеличиться до 96 млн тонн. Такой прогноз озвучили в международном агентстве Fitch, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В своем обзоре стран с формирующимся рынком аналитики агентства отметили, что основные риски для добычи и экспорта нефти в Казахстане в 2024-2025 годах связаны с внутренними техническими проблемами и любыми дальнейшими задержками проекта по расширению месторождения Тенгиз, который ожидается во II половине следующего года.

При этом политические риски и опасения по безопасности для самих операций по отгрузке являются низкими. Тем не менее планы по расширению транспортных мощностей на Каспии в обход КТК* к концу 2025 года будут реализованы лишь частично. Около 80% черного золота Казахстан поставляет именно по этому трубопроводу.

"Добыча нефти стабилизировалась после сбоев в начале года из-за технического обслуживания и других факторов, таких как сильное наводнение в апреле, что снизило производство примерно на 33,8 тыс. тонн. В январе-мае этого года было извлечено 37,4 млн тонн, что немного ниже показателей за соответствующий период 2023 года. Мы прогнозируем добычу данного сырья на уровне 90,5 млн тонн в 2024 году и 96 млн тонн в 2025 году (2023 год – 89,9 млн тонн)", – сообщили в Fitch.

В агентстве ожидают, что, несмотря на многочисленные задержки, расширение Тенгиза будет завершено в следующем году и приведет к увеличению производственных мощностей на 12 млн тонн. Это на 12,9% больше, чем в 2023 году. Это подтверждает прогнозы относительно высоких темпов экономического роста на 2025 и 2026 годы (5% и 4,8% соответственно).

Риски для экспорта нефти из Казахстана в результате войны России и Украины также снизились. Базовый сценарий агентства заключается в том, что сбои не повторятся в 2024-2025 годах, так как РК тщательно балансирует в отношениях с Россией и Западом. Тем не менее нельзя исключать угрозы безопасности в Черноморском регионе, где заканчивается КТК – в Новороссийске, где сообщалось об атаках беспилотников украинской авиации и военно-морских сил на порт в мае и июле.

Отдельно были отмечены поставки по трубопроводу "Дружба". Казахстан ожидает увеличения экспорта нефти в Германию по этому маршруту до 2 млн тонн в ближайшей перспективе.

"Мы ожидаем, что расширение экспорта черного золота через Каспийское море будет происходить очень медленно. В 2023 году этим путем было перевезено 1,1 млн тонн сырья, что эквивалентно 2% от объемов КТК в том году. Власти намерены увеличить поставки до 1,5 млн тонн в 2024 году (по последним данным, экспорт по этому маршруту в январе-феврале составил 15% от годового показателя). Однако это зависит от приобретения большего количества танкеров для увеличения вместимости, поскольку в эксплуатации находятся только четыре", – заключили в агентстве.

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