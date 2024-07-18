Где будет отбывать наказание Куандык Бишимбаев, рассказали в КУИС

Как рассказал председатель КУИС, Бишимбаев все еще находится в следственном изоляторе.

"Осужденный Бишимбаев в настоящее время еще не убыл с учреждения уголовно-исполнительной системы, со следственного изолятора. На днях уже вопрос решится согласно плану закрепления. У него максимальная безопасность, и он пойдет отбывать наказание в учреждение максимальной безопасности", - заявил Джанибеков на брифинге СЦК.

Журналисты поинтересовались у главы КУИС, в каком именно учреждении будет отбывать наказание Бишимбаев.

"Он на днях уже убудет в учреждение максимальной безопасности на территории возле Астаны, это Акмолинская область. Как он убудет, мы согласно 93 статье имеем право уведомить родственников, а также заинтересованных лиц, адвокатов. Поэтому информацию вот в таком формате мы даем для заинтересованных лиц", - добавил глава КУИС.

Напомним: 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.

26 июня судебная коллегия приняла решение по апелляционной жалобе Бишимбаева и Байжанова, оставив их приговоры без изменения.