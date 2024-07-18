Минимальный возраст для одной категории водителей снизили в Казахстане

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Ранее, чтобы получить водительское удостоверение категории D, претендент должен был достигнуть 25-летнего возраста, иметь трехлетний стаж работы на автобусах малой вместимости (подкатегория D1), а также один год на грузовом транспорте (подкатегория С1). После подписания документа Токаевым текст закона от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте" выглядит так:

"К перевозкам пассажиров автобусами, имеющими более 16 сидячих мест, помимо сиденья водителя, и троллейбусами допускаются водители, достигшие 23-летнего возраста, имеющие стаж работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории D1, не менее одного года".

Закон вступит в силу по истечении 60 календарных дней с момента подписания.

"Мы проанализировали: до 2014 года на категорию D на протяжении трех лет училось по 84 тысячи человек, а после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4 тысяч человек. Это катастрофически мало. Когда мы показали эту цифру, спикер Мажилиса нас понял и поддержал", - заявил Карабаев.

Отметим, что с проблемой нехватки водителей автобусов столкнулась и Астана. Ранее аким Астаны Женис Касымбек заявлял, что в столице не могут найти специалистов на заработную плату в 500-600 тысяч тенге.