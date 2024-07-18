Новая петиция: казахстанцы попросили принять закон по примеру Европы

На официальном сайте по подаче петиций epetition.kz появилось новое обращение от казахстанцев, озаглавленное как "Локализация сервисов Apple и Sony в Казахстане". Авторы отмечают, что в нашей стране работа сервисов таких крупных IT-корпораций, как Apple и Sony, ограничена. К примеру, владельцы iPhone не могут пользоваться сторонними магазинами приложений и использовать альтернативные платежные системы для оплаты цифровых услуг. В свою очередь казахстанские пользователи продукции Sony, в частности игровых консолей PlayStation, вообще лишились возможности совершать покупки в сети и пользоваться цифровыми услугами из-за отсутствия локализованных сервисов.

"Мы просим рассмотреть возможность внедрения в Казахстане закона, аналогичного Digital Markets Act (DMA), который был принят Европейским союзом, а также обеспечить локализацию цифровых сервисов международных компаний в нашей стране. Локализация таких сервисов в Казахстане позволит нашим гражданам свободно приобретать контент и пользоваться всеми преимуществами современных технологий", - говорится в петиции.

Digital Markets Act, или DMA, "закон о цифровых рынках", - это регламент, принятый в странах ЕС в ноябре 2022 года. Он касается крупных IT-компаний, монополистов в своих сферах, таких как Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft. Закон направлен на обеспечение более высокой степени конкуренции на европейских цифровых рынках путем предотвращения злоупотребления крупными компаниями своей рыночной властью и предоставления возможности выхода на рынок новым игрокам.

К примеру, компаниям по нему запрещено объединение данных, собранных из двух разных сервисов, принадлежащих одной компании, запрещено демонстрировать предпочтение к своим собственным услугам и заставлять пользоваться своими продуктами, такими как браузеры или музыкальные приложения. Кроме того, указанным компаниям запретили взимать комиссию за все транзакции, проведенные в приложениях, установленных через их магазины (к примеру, App Store или Google Play). Кроме того, мессенджеры, такие как WhatsApp, обязали принимать сообщения от конкурирующих мессенджеров, таких как Signal или Telegram.