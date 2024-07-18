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18.07.2024, 14:23

Новая петиция: казахстанцы попросили принять закон по примеру Европы

Новости Казахстана 0 1

Казахстанцы попросили принять в стране закон, аналогичный европейскому закону "о цифровых рынках", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

На официальном сайте по подаче петиций epetition.kz появилось новое обращение от казахстанцев, озаглавленное как "Локализация сервисов Apple и Sony в Казахстане". Авторы отмечают, что в нашей стране работа сервисов таких крупных IT-корпораций, как Apple и Sony, ограничена. К примеру, владельцы iPhone не могут пользоваться сторонними магазинами приложений и использовать альтернативные платежные системы для оплаты цифровых услуг. В свою очередь казахстанские пользователи продукции Sony, в частности игровых консолей PlayStation, вообще лишились возможности совершать покупки в сети и пользоваться цифровыми услугами из-за отсутствия локализованных сервисов.

"Мы просим рассмотреть возможность внедрения в Казахстане закона, аналогичного Digital Markets Act (DMA), который был принят Европейским союзом, а также обеспечить локализацию цифровых сервисов международных компаний в нашей стране. Локализация таких сервисов в Казахстане позволит нашим гражданам свободно приобретать контент и пользоваться всеми преимуществами современных технологий", - говорится в петиции.

На официальном сайте по подаче петиций epetition.kz появилось новое обращение от казахстанцев, озаглавленное как "Локализация сервисов Apple и Sony в Казахстане". Авторы отмечают, что в нашей стране работа сервисов таких крупных IT-корпораций, как Apple и Sony, ограничена. К примеру, владельцы iPhone не могут пользоваться сторонними магазинами приложений и использовать альтернативные платежные системы для оплаты цифровых услуг. В свою очередь казахстанские пользователи продукции Sony, в частности игровых консолей PlayStation, вообще лишились возможности совершать покупки в сети и пользоваться цифровыми услугами из-за отсутствия локализованных сервисов.

"Мы просим рассмотреть возможность внедрения в Казахстане закона, аналогичного Digital Markets Act (DMA), который был принят Европейским союзом, а также обеспечить локализацию цифровых сервисов международных компаний в нашей стране. Локализация таких сервисов в Казахстане позволит нашим гражданам свободно приобретать контент и пользоваться всеми преимуществами современных технологий", - говорится в петиции.

Digital Markets Act, или DMA, "закон о цифровых рынках", - это регламент, принятый в странах ЕС в ноябре 2022 года. Он касается крупных IT-компаний, монополистов в своих сферах, таких как Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft. Закон направлен на обеспечение более высокой степени конкуренции на европейских цифровых рынках путем предотвращения злоупотребления крупными компаниями своей рыночной властью и предоставления возможности выхода на рынок новым игрокам.

К примеру, компаниям по нему запрещено объединение данных, собранных из двух разных сервисов, принадлежащих одной компании, запрещено демонстрировать предпочтение к своим собственным услугам и заставлять пользоваться своими продуктами, такими как браузеры или музыкальные приложения. Кроме того, указанным компаниям запретили взимать комиссию за все транзакции, проведенные в приложениях, установленных через их магазины (к примеру, App Store или Google Play). Кроме того, мессенджеры, такие как WhatsApp, обязали принимать сообщения от конкурирующих мессенджеров, таких как Signal или Telegram.

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