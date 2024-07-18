Девальвационные ожидания казахстанцев заметно выросли

Согласно опросу, индекс потребительской уверенности (CCI) в Казахстане показал улучшение в июне, достигнув 103,7 пункта. Позитивный настрой населения наблюдается практически по всем пяти субиндексам.

При этом в июне резко выросли девальвационные ожидания респондентов на фоне ослабления тенге почти на 6% по отношению к доллару. Согласно результатам опроса, доля казахстанцев, ждущих удорожания американской валюты в горизонте одного года, увеличилась с 48,9% до 56,2%, а в горизонте одного месяца – с 29% до 36,9%. Оба показателя не очень сильно отстали от рекордных уровней: первый – на 0,2 п.п., а второй – на 1,6 п.п. Напомним, что прошлые рекорды были зафиксированы в сентябре 2023 года при похожем резком ослаблении пары USD/KZT.

Между тем субиндекс произошедших изменений экономической ситуации за последний год продолжил восстановление третий месяц подряд. На этот раз он вырос на 3,9 пункта и достиг 78,1. 18,3% опрошенных граждан дали позитивную оценку, хотя в мае таких было 16,4%. Тем не менее значительное большинство (44%) продолжает давать противоположный ответ.

Наибольшее улучшение ожиданий наблюдается в области Жетісу (21,8%). В то же время самая большая доля оптимистов – в Туркестанской области (29,9%), что значительно выше республиканского среднего значения. Хуже всех ответили жители Акмолинской области, где показатель сократился на 7 п.п. и составил 11,8%.

Повысились ожидания и по благоприятности текущих условий для крупных покупок – на 3,7 пункта, до 76, что является лучшим результатом за все 22 месяца сбора данных (в Казахстане исследование проводится дольше, чем в остальных странах Центральной Азии). 32,5% граждан считают, что сейчас хорошие условия для этого. При этом в мае доля таких людей была на 2 п.п. ниже. Противоположное мнение имеют 57,6% опрошенных, что на 2,7 п.п. меньше, чем в мае.

В разрезе регионов лучший прогресс показала Мангистауская область – с 23,5% до 44,2%.

"В июне эта доля оказалась наиболее высокой, с небольшим опережением показателей Туркестанской области. С другой стороны, в Актюбинской области произошло самое большое снижение доли положительных ответов – с 36,7% до 24,6%, что сделало этот регион главным аутсайдером прошедшего месяца", – отметили во Freedom Finance Global.

Что касается инфляционных оценок населения, то они продолжили уменьшаться после рекордно низких показателей мая. За прошедший месяц 39% респондентов (в мае – 39,7%) заметили сильный рост цен.

А вот в вопросе увеличения уровня цен на товары и услуги в горизонте прошедшего года доля заметивших более быстрый, чем раньше, рост цен упала с 55,1% до 52%, что также является новым рекордом.

"Инфляционные ожидания казахстанцев в среднем немного выросли. Доля людей, которые ждут сильного роста цен в горизонте одного месяца, осталась на прежнем уровне в 16%, что близко к рекорду", – уточняется в исследовании.

Также в компании подчеркнули, что население больше всего обеспокоено существенным удорожанием стоимости продуктов питания. В частности, это категории "мясо и птица", "молоко и молочные изделия", "хлеб и хлебобулочные изделия", "овощи и фрукты".

"В целом особо заметного увеличения инфляционных ощущений по отдельным продуктам не появилось, кроме как по интернету и связи (с 4,7% до 12,1%). Отметим небольшое снижение и стабилизацию аналогичного показателя по услугам ЖКХ в районе 15-16%. Согласно официальной статистике, средний месячный рост тарифов на услуги ЖКХ составил лишь 0,2%, что значительно ниже, чем в предыдущие два месяца (0,9% и 0,7%)", – подчеркнули во Freedom Finance Global.

В Казахстане аналитики Freedom Finance Global ежемесячно опрашивают по 3,6 тыс. человек.