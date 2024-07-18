Казахстанцев оштрафовали на миллионы за игры в соцсетях

Как отметил вице-министр, впервые в Казахстане начата работа по борьбе с незаконными лотереями в социальных сетях (Instagram, TikTok). Согласно законодательству, исключительное право на проведение лотерей принадлежит оператору лотереи и его агентам.

За организацию незаконной лотереи предусмотрена административная ответственность - штрафы от 400 тысяч до 3,7 миллиона тенге.

"На сегодняшний день к адмответственности в виде штрафов на сумму 7 миллионов тенге привлечены 16 граждан", - сказал Мирас Тулебаев.

На рассмотрение суда направлены 30 протоколов о правонарушениях, еще по 35 фактам собираются материалы для привлечения к ответственности за незаконные розыгрыши в соцсетях.

По информации Тулебаева, также ведется работа по выявлению организаторов интернет-казино и нелегальных букмекерских сайтов. На сегодня выявлены три организатора 15 таких ресурсов. Материалы дел направлены в департамент экономических расследований Алматы.