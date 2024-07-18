Министр энергетики предупредил о возможном повышении цен на топливо

Цены на топливо в Казахстане могут вырасти в краткосрочной перспективе. Об этом сегодня на брифинге рассказал Министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Чиновник отметил, что основным фактором, влияющим на увеличение цен, является дефицит топлива на рынке. Однако на данный момент таких факторов в Казахстане нет. По словам Саткалиева, в стране сформирован уникальный запас нефтепродуктов и даже были случаи временной остановки работы заводов зимой, чтобы избежать перепроизводства.
"Сейчас у нас абсолютный профицит, поэтому факторов для резкого роста нет. Если говорить о прогнозном увеличении, я думаю, что в краткосрочной перспективе это будет рост на 1-5 тенге, но это рынок покажет. Сейчас факторов для существенного роста цен нет" - объяснил Алмасадам Саткалиев.
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