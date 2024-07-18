Министр энергетики предупредил о возможном повышении цен на топливо

Цены на топливо в Казахстане могут вырасти в краткосрочной перспективе. Об этом сегодня на брифинге рассказал Министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Чиновник отметил, что основным фактором, влияющим на увеличение цен, является дефицит топлива на рынке. Однако на данный момент таких факторов в Казахстане нет. По словам Саткалиева, в стране сформирован уникальный запас нефтепродуктов и даже были случаи временной остановки работы заводов зимой, чтобы избежать перепроизводства.