До 3 часов сократится время поездки по новому покрытию трассы "Атырау – Астрахань"

В Министерстве транспорта Казахстана 18 июля рассказали, что реконструкция автодороги "Атырау – Астрахань" завершится в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

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Глава ведомства Марат Карабаев во время рабочей поездки в Атыраускую область проверил ход работ на данном автодорожном объекте. По его словам, время поездки на автотранспорте по новому покрытию сократится до 2,5-3 часов.

"В Атырауской области завершается проект "Атырау – Астрахань". Общая протяженность реконструируемой дороги составляет 212 км. Подрядные организации укладывают последний верхний слой асфальта".Пресс-служба Минтранспорта РК

На объекте продолжают трудится 612 специалистов и работает 408 единиц спецтехники.

По данным ведомства, интенсивность движения на данный момент составляет около 5 тыс. авто в сутки. После ввода дороги в эксплуатацию ожидается увеличение интенсивности на 75%.