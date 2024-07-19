Какими будут предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения в Казахстане

На сайте открытых НПА появился проект совместного постановления правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и правления Национального банка Казахстана "Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения", передает Tengrinews.kz.
В соответствии с документом по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, предлагается установить следующие размеры годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ):
По микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 46 процентов.
По микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45-кратного размера МРП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете – 0,3 процента в день, но не более 179 процентов.
Документ будет доступен для обсуждения до 1 августа.
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