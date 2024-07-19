Какими будут предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения в Казахстане

По микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 46 процентов.

По микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45-кратного размера МРП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете – 0,3 процента в день, но не более 179 процентов.

Документ будет доступен для обсуждения до 1 августа.