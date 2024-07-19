18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.03
521.44
5.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
18.07.2024, 20:58

К желающим быстро получить водительские права обратились в МВД

Новости Казахстана 0 1

В Сети активизировались мошенники, которые предлагают получить водительское удостоверение за вознаграждение. Для "покупателя" такие сделки могут закончиться плохо, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В сообщении медиапортала МВД – Polisia.kz – говорится, что последнее время в соцсетях распространяются предложения о помощи в получении водительских прав за вознаграждение.

Это противоречит закону и влечет за собой уголовную ответственность. Кроме того, как отмечают в МВД, чаще всего мошенники просят предоплату, а после – исчезают без следа.

"В связи с этим МВД призывает граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки. Таким способом получить водительские права невозможно", – предупреждают представители МВД.

Что необходимо для получения водительского удостоверения?

В МВД поясняют, что для получения прав на вождение автотранспорта необходимо пройти обязательное обучение в автошколе с получением свидетельства об окончании курсов на определенную категорию водительского удостоверения.

Далее необходимо обратиться в спецЦОН для сдачи теоретического и практического экзаменов по категории, которой вы обучались – для этого нужно предоставить удостоверяющие личность документы, свидетельство об окончании курсов обучения в автошколе, медицинскую справку, квитанцию об оплате госпошлины за изготовление водительского удостоверения.

В случае успешной сдачи экзаменов гражданину выдается водительское удостоверение на право управления транспортными средствами.

Данные процедуры, как подчеркивают в МВД, являются обязательными.

"При выявлении подозрительных предложений незамедлительно сообщите об этом в полицию", – еще раз напомнили в МВД.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…