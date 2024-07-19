Чьи декларации станут публичными с 2025 года: перечень озвучили в КГД

В декларациях об активах и обязательствах чиновники должны отразить следующие сведения об имуществе в Казахстане или за его пределами:

Согласно статье 27 закона о противодействии коррупции, публикация такой информации начнется с 1 января 2025 года.

А также ценные бумаги, цифровые активы, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности, авторского права, наличные деньги (не более 10 000 МРП) и сведения о долгах (небанковских).

Лица, на которых в соответствии с законом о противодействии коррупции возложена обязанность по представлению деклараций физических лиц, также должны сообщить о передаче своего имущества в доверительное управление, трасты. Эту информацию указывают в приложениях к декларации об активах и обязательствах.

Как проверяется подлинность сведений в декларациях

В пункте 3 статьи 13 Налогового кодекса указано, что налогоплательщик обязан своевременно и в полном объеме исполнять налоговые обязательства.

"Полные и актуальные сведения по активам и имуществу физических лиц позволят налоговым органам достоверно определить их доходы и расходы, в том числе сведения по банковским счетам и кредитам. В целях соблюдения налогового законодательства налоговыми органами проводятся меры налогового контроля, в том числе камеральный контроль", - отметили в комитете госдоходов.

Камеральный контроль - это контроль, который налоговые органы осуществляют, изучая информацию, представленную налогоплательщиком, и сверяя ее с данными уполномоченных государственных органов, а также со сведениями из других документов о деятельности налогоплательщика.

В КГД отмечают, что "налогоплательщик сам несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данных декларациях".