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19.07.2024, 08:21

Чьи декларации станут публичными с 2025 года: перечень озвучили в КГД

Новости Казахстана 0 1

Со следующего года информация об имуществе чиновников станет открытой для всех, передает корреспондент Tengrinews.kz. В департаменте администрирования непроизводственных платежей и физических лиц комитета государственных доходов (КГД) сообщили, чьи сведения об имуществе станут публичными и что чиновники должны отражать в налоговых документах.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Кто из чиновников и политиков обязан представлять декларации

Согласно пункту 9 статьи 11 закона "О противодействии коррупции", опубликованию подлежат сведения, которые представили следующие лица (и их супруги):

  • занимающие политические государственные должности;
  • занимающие административные государственные должности корпуса "А";
  • депутаты Парламента Республики Казахстан;
  • уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан;
  • судьи Республики Казахстан;
  • лица, исполняющие управленческие функции в субъектах квазигосударственного сектора.

  • Перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется уполномоченным органом по противодействию коррупции.

    Сведения размещаются службами управления персоналом (кадровыми службами) государственных органов, организаций, Парламента Республики Казахстан и Верховного суда Республики Казахстан на их официальных интернет-ресурсах.

    Согласно статье 27 закона о противодействии коррупции, публикация такой информации начнется с 1 января 2025 года.

    Что чиновники должны отражать в декларациях

    В декларациях об активах и обязательствах чиновники должны отразить следующие сведения об имуществе в Казахстане или за его пределами:

  • недвижимое имущество, земельные участки;
  • доли в бизнесе, жилье и земельных участках;
  • воздушные и морские суда;
  • транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы;
  • деньги на банковских счетах в иностранных банках, превышающие 1000-кратный МРП.

  • А также ценные бумаги, цифровые активы, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности, авторского права, наличные деньги (не более 10 000 МРП) и сведения о долгах (небанковских).

  • Лица, на которых в соответствии с законом о противодействии коррупции возложена обязанность по представлению деклараций физических лиц, также должны сообщить о передаче своего имущества в доверительное управление, трасты. Эту информацию указывают в приложениях к декларации об активах и обязательствах.

    Как проверяется подлинность сведений в декларациях

    В пункте 3 статьи 13 Налогового кодекса указано, что налогоплательщик обязан своевременно и в полном объеме исполнять налоговые обязательства.

    "Полные и актуальные сведения по активам и имуществу физических лиц позволят налоговым органам достоверно определить их доходы и расходы, в том числе сведения по банковским счетам и кредитам. В целях соблюдения налогового законодательства налоговыми органами проводятся меры налогового контроля, в том числе камеральный контроль", - отметили в комитете госдоходов.

    Камеральный контроль - это контроль, который налоговые органы осуществляют, изучая информацию, представленную налогоплательщиком, и сверяя ее с данными уполномоченных государственных органов, а также со сведениями из других документов о деятельности налогоплательщика.

    В КГД отмечают, что "налогоплательщик сам несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данных декларациях".

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