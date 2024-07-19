Чьи декларации станут публичными с 2025 года: перечень озвучили в КГД

Со следующего года информация об имуществе чиновников станет открытой для всех, передает корреспондент Tengrinews.kz. В департаменте администрирования непроизводственных платежей и физических лиц комитета государственных доходов (КГД) сообщили, чьи сведения об имуществе станут публичными и что чиновники должны отражать в налоговых документах.
Согласно пункту 9 статьи 11 закона "О противодействии коррупции", опубликованию подлежат сведения, которые представили следующие лица (и их супруги):
Перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется уполномоченным органом по противодействию коррупции.
Сведения размещаются службами управления персоналом (кадровыми службами) государственных органов, организаций, Парламента Республики Казахстан и Верховного суда Республики Казахстан на их официальных интернет-ресурсах.
Согласно статье 27 закона о противодействии коррупции, публикация такой информации начнется с 1 января 2025 года.
В декларациях об активах и обязательствах чиновники должны отразить следующие сведения об имуществе в Казахстане или за его пределами:
А также ценные бумаги, цифровые активы, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности, авторского права, наличные деньги (не более 10 000 МРП) и сведения о долгах (небанковских).
Лица, на которых в соответствии с законом о противодействии коррупции возложена обязанность по представлению деклараций физических лиц, также должны сообщить о передаче своего имущества в доверительное управление, трасты. Эту информацию указывают в приложениях к декларации об активах и обязательствах.
В пункте 3 статьи 13 Налогового кодекса указано, что налогоплательщик обязан своевременно и в полном объеме исполнять налоговые обязательства.
"Полные и актуальные сведения по активам и имуществу физических лиц позволят налоговым органам достоверно определить их доходы и расходы, в том числе сведения по банковским счетам и кредитам. В целях соблюдения налогового законодательства налоговыми органами проводятся меры налогового контроля, в том числе камеральный контроль", - отметили в комитете госдоходов.
Камеральный контроль - это контроль, который налоговые органы осуществляют, изучая информацию, представленную налогоплательщиком, и сверяя ее с данными уполномоченных государственных органов, а также со сведениями из других документов о деятельности налогоплательщика.
В КГД отмечают, что "налогоплательщик сам несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данных декларациях".
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