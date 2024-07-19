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19.07.2024, 09:16

Шесть лет со дня гибели Дениса Тена: убийцам смягчили наказание

Новости Казахстана 0 1

Корреспонденты Tengrinews.kz выяснили, где отбывают наказание убийцы Дениса Тена и почему им смягчили наказание.

Денис Тен Фото ©️ Tengrinews.kz
Денис Тен Фото ©️ Tengrinews.kz

Шесть лет прошло с момента трагической гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена. Он скончался 19 июля 2018 года из-за ножевого ранения в область бедренной артерии, которую ему нанес Нуралы Киясов - один из грабителей, пытавшихся снять зеркала с машины спортсмена.

Какой срок получили виновные в убийстве

Спустя семь месяцев, 17 января 2019 года, двоих нападавших Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова признали виновными в убийстве, краже и разбое.

Нурал Киясов и Арман Кудайбергенов. Коллаж @Tengrinews.kz

Их приговорили к 18 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Как позже стало известно, они отбывали срок в исправительном учреждении ЛА-155/12 в поселке Заречный Алматинской области.

Их сообщница Жанар Толыбаева была приговорена к 4 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, однако спустя год, в декабре 2019 года, она была освобождена из-под стражи. Суд решил заменить неотбытую часть наказания на ограничение свободы из-за состояния ее здоровья и того, что у нее в заключении родился ребенок. Позже она вернулась в колонию и окончательно освободилась в декабре 2021 года.

Почему убийцам смягчили наказание

Мы решили узнать, как сейчас отбывают наказание убийцы Дениса Тена и не пытались ли они подать на смягчение условий или досрочное освобождение. Выяснились неожиданные подробности.

19 октября 2023 года городской суд Конаева рассмотрел предложение начальника учреждения №12 департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области о смягчении наказания для Нуралы Киясова, находившегося в учреждении максимальной безопасности (строгого режима).

Мотивировано это было новым Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания", принятым в марте 2023 года. Согласно закону, приговоренные к лишению свободы на срок свыше двух лет за совершение умышленных преступлений, ранее не лишавшиеся свободы, должны отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, в ДУИС Алматинской области предложили зачесть период нахождения в СИЗО в течение 7 месяцев и 29 дней из расчета полдня за день, то есть засчитать в срок еще 4 месяца.

"Суд принял решение удовлетворить предложение начальника учреждения №12 департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области и Жетысуского района об исчислении срока содержания под стражей, руководствуясь законом Республики Казахстан от 17 марта 2023 года №212-VII ЗРК. Место отбывания наказания, назначенное осужденному Киясову Нуралы Даулетбековичу приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы от 17.01.2019, определить как учреждение средней безопасности уголовно-исполнительной системы", - постановил суд Конаева.

Аналогичное предложение суд рассмотрел и в отношении второго осужденного - Армана Кудайбергенова. По нему судья также решил зачесть срок нахождения в заключении до приговора в четыре месяца и перевести его из учреждения максимальной безопасности в учреждение средней безопасности.

Где сейчас Киясов и Кудайбергенов

Мы обратились с запросом в Комитет уголовно-исполнительной системы МВД, чтобы узнать, где сейчас отбывают наказание убийцы Дениса Тена и в каких условиях содержатся.

Нам сообщили, что осужденные Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов отбывают наказание в учреждениях УИС средней безопасности Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей. В колонии они не работают - это временная ситуация и связана она с нехваткой рабочих мест.

"Указанные осужденные содержатся в обычных условиях содержания и в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан им положено в год по два длительных и шесть краткосрочных свиданий".

В пресс-службе КУИС добавили, что за медицинской помощью Кудайбергенов и Киясов не обращались.

Помним о Денисе

Денис Тен родился 13 июня 1993 года в Алматы. Карьеру фигуриста Денис начал в 1999 году, а в 2006-м выиграл чемпионат Казахстана в 12-летнем возрасте, соревнуясь со взрослыми спортсменами.

Победив на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым фигуристом своей страны, который выиграл медаль турнира Международного союза конькобежцев (ИСУ). В возрасте 16 лет Тен представлял Казахстан на Олимпийских играх 2010 года, где стал самым молодым участником среди мужчин.

Дважды выигрывал медали на чемпионатах мира: в 2013 получил серебро, а спустя два года - бронзу. В промежутке между этими достижениями Тен занял третье место на Олимпиаде-2014. В 2015 году Денис стал первым победителем чемпионата ИСУ, завоевав золото чемпионата четырех континентов.

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