Как повышение ставок утильсбора в России повлияет на цены в Казахстане, объяснили эксперты

Автоэксперт Арсен Шакуов считает, что это отразится на стоимости автомобилей в Казахстане, и не в пользу покупателей.

"С России будут приезжать к нам покупать машины, скорее всего, что повлечет повышение цен в любом случае. Сейчас у нас по сравнению с Россией на 4,5 раза выше утильсбор. Говорить о положительной динамике, наверное, не будем в любом случае по снижению цен", - сказал Арсен Шакуов.

Председатель республиканской Ассоциации операторов технического осмотра Михаил Будянский считает, что серьезного влияния на казахстанский автомобильный рынок подобное нововведение в соседней стране не окажет.

"Повышение утильсбора в России на наш рынок никак не может повлиять. Сейчас ввоза с России количество уменьшилось, потому что в Россию стало неудобно завозить машины. Там сначала пошло удорожание по НДС, потом некоторых таможенных пошлин, и, если они у себя увеличат утильсбор, на нас это никак, мне кажется, не отразится",- считает Будянский.

На текущий момент в Казахстане действует утилизационный сбор на импортные автомобили. Ставка варьируется от 276 900 тенге и может превышать 2 млн тенге - все зависит от объема двигателя авто.

Ранее мы писали, что Министерство экономического развития России поддержало ежегодное повышение ставок утилизационного сбора до 2030 года. Если такое решение примут, то за несколько лет утильсбор на легковые машины с двигателями объемом от одного до двух литров вырастет в четыре раза.

В 2024 году платеж за ввоз "легковушек" могут поднять с 300,6 до 556,1 тыс. рублей (от 1,6 млн до 3 млн тенге). К 2030 сумма увеличится до 1,17 млн рублей (6,3 млн тенге). Стоит также отметить, что нововведение должно коснуться и электромобилей: для них в 2024 году ставка может увеличиться до 1,1 млн рублей (5,9 млн тенге), а к 2030 году – до 2,23 млн рублей (12 млн тенге).

Споры вокруг утильсбора в Казахстане

Напомним, в конце мая петиция против утильсбора в Казахстане собрала больше 50 тыс. подписей.

Ее авторы считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

"Выросли цены на все, связанное с автотранспортом и механизацией. (...) Из-за недоступных цен граждане Казахстана перестали обновлять личный автотранспорт, автопарк страны катастрофически постарел", - говорится в тексте петиции.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Первый вице-премьер Роман Скляр в своем интервью высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане.

Позже министр транспорта РК Марат Карабаев заявлял, что утилизационный сбор необходим.

"Я эту позицию защищал будучи министром индустрии и инфраструктурного развития. Это необходимая норма для будущего Казахстана. Каждая страна так или иначе защищает свой рынок. Наш рынок также будет защищен", - говорил он.

В конце июня в Минпромышленности заявили, что инициаторы петиции по утильсбору не явились на встречу с рабочей группой, саботируя тем самым посещение завода в Семее.

Недавно предварительный проект своего решения озвучили в Министерстве промышленности и строительства, авторам было предложено отказать.