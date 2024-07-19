В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, сколько казахов вернулось на историческую родину с 1991 года, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"По состоянию на 1 июля 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8 758 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 137,1 тысячи этнических казахов", - говорится в сообщении.

Более половины кандасов (49,5 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 34,7 процента – из Узбекистана, 5,9 процента – из Туркменистана, 5,3 процента – из Монголии, 3,3 процента – из России и 1,3 процента – из других стран.

По состоянию на 1 июля число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59 процентов, несовершеннолетние граждане - 31,1 процента и пенсионеры - 9,9 процента.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17 процентов имеют высшее образование, 23,2 процента - среднее специальное образование, 55,2 процента - общее среднее образование и 4,6 процента не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человека. По состоянию на 1 июля 2024 года в регионы расселения переселен 1 891 кандас.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тысячи тенге) на главу и каждого члена семьи; на наем жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размере от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тысячи тенге).