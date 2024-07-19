Новые административные штрафы ввели в Казахстане

Они затрагивают вопросы самовольного подключения абонентов к электрическим сетям, парковок для электромашин и европротокола.

Размер штрафа

Согласно принятому 18 июля закону об изменениях в КоАП, в главу 18 кодекса будет внесена статья 309-1 "Самовольное подключение к электрическим сетям".

За это будет предусмотрено следующее наказание:

для физических лиц – штраф в размере 50 МРП, или 184 600 тенге на 2024 год;

на 2024 год; для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 100 МРП, или 369 200 тенге ;

; для субъектов среднего предпринимательства – штраф в размере 200 МРП, или 738 400 тенге ;

; для субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП, или 1 846 000 тенге.

За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания все штрафы удваиваются.

Другие нововведения

Дополнительно новый закон вводит штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями в размере 5 МРП – 18 460 тенге на 2024 год.

Также в статье 741 вносится дополнение, в соответствии с которым производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае упрощенного оформления ДТП.

Настоящий закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, указано в документе.