Новые административные штрафы ввели в Казахстане

Они затрагивают вопросы самовольного подключения абонентов к электрическим сетям, парковок для электромашин и европротокола.
Размер штрафа
Согласно принятому 18 июля закону об изменениях в КоАП, в главу 18 кодекса будет внесена статья 309-1 "Самовольное подключение к электрическим сетям".
За это будет предусмотрено следующее наказание:
- для физических лиц – штраф в размере 50 МРП, или 184 600 тенге на 2024 год;
- для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 100 МРП, или 369 200 тенге;
- для субъектов среднего предпринимательства – штраф в размере 200 МРП, или 738 400 тенге;
- для субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП, или 1 846 000 тенге.
За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания все штрафы удваиваются.
Другие нововведения
Дополнительно новый закон вводит штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями в размере 5 МРП – 18 460 тенге на 2024 год.
Также в статье 741 вносится дополнение, в соответствии с которым производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае упрощенного оформления ДТП.
Настоящий закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, указано в документе.
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