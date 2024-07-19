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19.07.2024, 10:47

Казахстанцам разрешили переуступать жилищные депозиты с пенсионными деньгами

Новости Казахстана 0 1

Вкладчикам Отбасы банка разрешили переуступать депозиты на которых имеются единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ), передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Такие депозиты теперь можно уступать супругам и близким родственникам*. При этом данная опция доступна только один раз. Например, муж переуступил свой депозит с наличием на нем ЕПВ своей жене. И на этом переуступка завершается. Жена переуступить такой депозит дочери уже не может.

Ранее при уступке вклада своим близким, ЕПВ также направлялись в пенсионный фонд.

Помимо этого, гражданам разрешили хранить и накапливать на депозитах данные деньги в течение шести лет, сообщили в пресс-службе банка. 

В фининституте отметили, что раньше если вкладчик пополнял свой депозит пенсионными излишками, то должен был использовать его в течение трех лет. То есть данный сберегательный счет нужно было непременно преобразовать в кредит. Если этого не происходило, то снятые деньги возвращались в ЕНПФ.

"Пороги достаточности для использования данных накоплений ежегодно повышаются. Поэтому был риск, что вернувшиеся по истечении трех лет излишки с депозита в ЕНПФ, казахстанцы больше не смогли бы использовать", – отметили в банке.

Также на все депозиты, в том числе с наличием ЕПВ, ежегодно начисляется государственная премия в размере 20% (на сумму до 200 МРП). По закону если в течение трех лет деньги с такого счета снимаются, и он закрывается, то госпремия возвращается в бюджет. Поэтому вкладчики могли потерять данные начисления.

"В совокупности указанных последствий, граждане не успели бы решить свой жилищный вопрос в течение трех лет, в том числе используя пенсионные излишки. Ведь по статистике, чтобы накопить на депозите необходимый первоначальный взнос и получить заем по низкой ставке, клиентам банка в среднем нужно шесть лет", – высказались в фининституте.

С учетом того, что первая возможность пополнить депозиты пенсионными деньгами появилась 16 декабря 2021 года, срок мог истечь 17 декабря этого года. Теперь же у вкладчиков появились дополнительные три года.

Всего в Казахстане порядка 240 тыс. вкладчиков, которые перевели свои ЕПВ на депозиты в Отбасы банке.

*К близким родственникам относятся: родители, дети, усыновители и усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки (согласно Кодексу РК о браке (супружестве) и семье).

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