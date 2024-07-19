Новое мошенничество: удалять аудиосообщения просят жителей Казахстана

По данным правоохранительных органов, мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и генерируют голоса владельцев, передает Ulysmedia.kz

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Что произошло

В министерстве внутренних дел предупредили казахастанцев о мошенничестве, в котором используются сгенерированные голоса.

Детали

“Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, генерируют голос владельца аккаунта, используя имеющиеся голосовые образцы в переписках. И рассылают по всем чатам короткое голосовое сообщение с просьбой выслать денег. Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы — аккаунт, голос и банковскую карту. Это вызывает больше доверия к отправителю”, - сообщили в МВД.

В этом году в Жамбылской области выявили 13 подобных фактов. Казахстанцам советуют удалять голосовые сообщения сразу после прослушивания, установить автоудаление всей переписки, не выкладывать в Сеть видео с голосом, придумать с близкими секретный пароль для таких случаев.

Напомним, эксперты назвали самый распространённый вид онлайн-мошенничества в Казахстане. Также сообщалось, что почти 20 миллиардов тенге отдали казахстанцы мошенникам за три года.