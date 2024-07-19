Водительское удостоверение со всеми категориями за 200 000 тенге "продают" в Казахстане

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Делаем права за 3 дня", "Без экзаменов, без очередей, только оригинал", "Мы помогли более 2000 людей получить права. Через базу официально", - предлагают "добрые люди".

Фото: скриншот из сториз

Корреспонденту Tengri Auto удалось связаться с одним из посредников. Свой ник для связи он оставил на странице в Instagram. По словам мужчины, место проживания будущего водителя не имеет значения, так как он работает со всеми регионами Казахстана.

"Меня зовут Азамат, я занимаюсь изготовлением прав. Скажите, пожалуйста, какие категории вас интересуют. Либо скажите, что вас конкретно интересует".

- Знаете, я не училась в автошколе - это проблема?

"Я не спросил, учились вы где-то или нет. Я спросил, какие категории вас интересуют".

- Категория В.

"Это категория стоит 60 тысяч тенге. То есть мы сразу делаем готовые права. По времени все это будет занимать максимум три дня. То есть экзамены, тесты, вождение - вам это ничего сдавать не нужно. Мы это все делаем за вас. Как я вам и объяснил, мы делаем готовые права. Еще, как ваши права будут готовы, я вам отправлю фотографию ваших прав и базы, чтобы видели, что они уже готовы".

- Каким образом я их потом получу? Можно также узнать, сколько стоят другие категории? Есть ли скидки, если сразу несколько категорий?

"Получить вы их сможете в ЦОНе в вашем городе либо курьером на ваш адрес. Чем больше категорий берете, тем дешевле".

- А можно общий прайс и скидку?

"Нет никакого прайса, вы говорите, что вам нужно, я говорю, сколько это стоит".

- Если все категории взять?

"Все категории стоят 200 000 тенге".

Азамат также скинул список необходимых документов, в который вошли:

удостоверение личности - фото спереди и сзади;

фотография 3х4 (можно себя сфотографировать, чтобы было видно плечи и голову);

фото вашей подписи на белом листе;

город, адрес и номер телефона.

"Лучший друг" всех желающих получить заветное удостоверение ознакомил и с условиями оплаты его скромного труда. Так, половину стоимости необходимо оплатить сразу, вторую часть - после того, как права будут готовы.

"На сегодняшний день в социальных сетях распространяется информация по оказанию содействия в получении водительских удостоверений за определенное вознаграждение, что является незаконным и несет за собой уголовную ответственность. Более того, мошенники просят 50 процентов предоплаты. И, как правило, после этого исчезают без следа. В этой связи МВД призывает граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки. Водительские права таким способом получить невозможно. В рамках действующего законодательства Республики Казахстан для получения прав необходимо пройти обязательное обучение в автошколе с получением свидетельства об окончании курсов обучения на желаемую категорию водительского удостоверения. Еще раз напоминаем: при выявлении подозрительных предложений незамедлительно сообщите об этом в полицию", - напомнили в Министерстве внутренних дел Казахстана.

В госкорпорации "Правительство для граждан" также просят не доверять третьим лицам и не обращаться к ним за получением госуслуг.