Сильная жара надвигается на Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 20, 21 и 22 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Согласно прогнозу погоды, в большинстве областей Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением порывистого ветра до 15-20 метров в секунду, а сильные ливневые дожди с градом ожидаются на востоке, в горных районах юга, юго-востока страны.