Глобальный сбой: Минцифры Казахстана опубликовало заявление

В мире произошел массовый сбой в работе устройств с операционной системой Windows 10. В Министерстве цифрового развития прокомментировали, затронул ли данный сбой казахстанские системы, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в министерстве сообщили, что сбоев в работе критических инфраструктур не зафиксировано.

"В связи с глобальным сбоем в работе операционной системы Microsoft, который вывел из строя аэропорты и IT-сервисы в ряде стран, сообщаем следующее. На данный момент сбоев в работе критических инфраструктур и государственных IT-сервисов не зафиксировано. Жалобы не поступали, все системы функционируют в штатном режиме. Благодарим за ваше внимание и сохранение спокойствия", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как подчеркнули в пресс-службе, министерство следит за дальнейшей ситуацией.

Следует отметить, что телевизионные каналы, аэропорты и банки по всему миру оказались отключены в результате масштабного сбоя, вызвавшего внезапное выключение компьютеров с операционной системой Windows.

СМИ отмечают, что первыми с проблемой столкнулись банки, авиакомпании и телекомпании в Австралии. Проблема добралась и до Европы, где компании начинают свой рабочий день.

Сайт Downdetector, отслеживающий сбои, сообщил о резком увеличении проблем с веб-сайтами, включая приложения Microsoft, банковские сайты и приложения авиакомпаний.