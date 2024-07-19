Автобус с людьми ушел под землю: спустя полгода найдено тело спасателя

В Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" нашли тело 36-летнего Айдоса Шаймердена, третьего спасателя из четырех, провалившихся вместе с автобусом в воронку старой шахты в начале января этого года, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото представлено родными пропавших горноспасателей

Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердила супруга погибшего спасателя Айдоса Шаймерденова Нурсулу Шаймерден. В Павлодарском филиале республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб сообщили, что тело спасателя обнаружили утром 19 июля, спустя полгода после ЧП.

"Предварительно нашли спасателя Айдоса Шаймердена. Вместе с телом нашли его жетон. Сейчас тело направлено на судмедэкспертизу. Обнаружили сегодня, 19 июля, в 06:15 на том месте, где ранее предполагали и вели поисковые работы, а вытащили тело только в 13:45", - сообщил заместитель руководителя Павлодарского филиала ТОО РЦШ ПВАСС Ерлан Жаркимбеков.

Как сообщалось ранее, 28 июня поисковые работы возобновили.

Напомним, 4 января этого года в Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились четыре горноспасателя. В тот же день двух погибших нашли и подняли на поверхность. Тела 55-летнего водителя оперативного автомобиля Айыпа Тлеубергенова и 36-летнего заместителя командира взвода Айдоса Шаймердена все это время оставались под землей.