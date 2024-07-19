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19.07.2024, 17:20

Тарифы на воду разделят. Подробности

Новости Казахстана 0 1

Тарифы на водоснабжение в стране разделят на четыре категории потребления. Об этом сообщила руководитель алматинского департамента комитета по регулированию естественных монополий Асель Буденеева, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В ходе брифинга в РСК она пояснила, что в этом году в стране для повышения культуры потребления данного ресурса и стимулирования потребителей к водо- и теплосбережению в Закон "О естественных монополиях" внесены изменения: вводятся социальные нормы использования для физических лиц по принципу "чем больше экономишь, тем меньше платишь". Внедрение данных норм планируется в этом году. 

"Дополнительно полученный доход субъектами естественных монополий в сферах коммунальной собственности будет направлен на решение приоритетных задач в сфере ЖКХ, в том числе внедрение ресурсосберегающих технологий, проведение ремонтных работ, приборизацию и др.", – сказала Асель Буденеева.

В сфере водоснабжения предусмотрено применение четырехуровнего тарифа в зависимости от лимита потребления:

I группа – потребление до 3 куб. м, будет применяется действующий тариф;

II группа – потребление от 3 до 5 куб. м, тариф будет выше на 20% от действующего;

III группа – 5-10 куб. м, тариф выше на 50%;

IV группа – свыше 10 куб. м, применяется двойной тариф.

В сфере теплоснабжения дифференциация тарифов осуществляется по величине площади жилья на одного абонента:

I группа – до 100 кв. м, будет применяться утвержденный тариф;

II группа – от 100 до 200 кв. м, тариф выше на 10% от утвержденного;

III группа – свыше 200 кв. м, будут применять среднеотпускной тариф.

"Внедрение социальных норм потребления будет сопровождаться контролем целевого использования дополнительного дохода", – пояснила Буденеева.

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