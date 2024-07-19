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19.07.2024, 17:33

Шарлапаев официально отказался отменять утильсбор

Новости Казахстана 0 1

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев выступил с официальным заявлением по поводу петиции об отмене утильсбора, сообщает Orda.kz.

Фото: Orda.kz
Фото: Orda.kz

В заявлении, которое распространила пресс-служба министерства, Канат Шарлапаев подчеркнул, что петицию решили отклонить после рассмотрения специальной комиссией.

«Министерство промышленности и строительства, другие государственные органы и общественные активисты создали специальную рабочую группу по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора и первичной регистрации. При рассмотрении петиции были соблюдены все требования законодательства. По итогам общественных слушаний приняли решение отказать в удовлетворении петиции», — сказал Канат Шарлапаев.

Петиция об отмене утилизационного сбора была одной из немногих, набравших необходимые для официального рассмотрения 50 тысяч подписей. Вокруг её рассмотрения кипели нешуточные страсти. Министр промышленности не скрывал, что правительство не собирается отменять утильсбор, но призывал авторов петиции к конструктивному диалогу. К сторонникам отмены утильсбора после общественных слушаний в Алматы Канат Шарлапаев так и не вышел.

О том, что специальная комиссия отклонила петицию об отмене утильсбора, стало известно 16 июля.

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