Уголовное дело экс-министра Тургумбаева поступило в суд под грифом «совершенно секретно»

Астана. 19 июля. КазТАГ – Уголовное дело в отношении бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева поступило в суд под грифом «совершенно секретно», сообщает пресс-служба суда Астаны.

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«Поступило, но под грифом «совершенно секретно», - подтвердили редакции КазТАГ в пресс-службе суда в пятницу.

Напомним, о задержании Тургумбаева по делу о январских событиях стало известно вечером 29 апреля. 30 апреля генпрокуратура подтвердила задержание экс-главы МВД. 2 мая КазТАГ со ссылкой на источник сообщил, что Тургумбаев взят под стражу сроком на два месяца. 2 мая генеральная прокуратура подтвердила информацию МИА КазТАГ об аресте Тургумбаева.

До этого, 20 марта сообщалось, что генпрокуратура допросила Тургумбаева по делу о январских событиях.

Тургумбаев возглавлял МВД с февраля 2019 года и был освобожден от должности вскоре после январских событий – 25 февраля 2022 года. Затем около полугода до 17 августа 2022 года он был советником президента, а с 2013 года он значится как советник Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).