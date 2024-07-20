«Не поделили девушку»: убийство 17-летнего подростка расследуют в Алматы

Убийство 17-летнего подростка расследуют в Алматы, в его смерти подозревают знакомого, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК .

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В сюжете сообщается, что жители частного сектора на окраине Алматы сегодня только и говорят об убийстве 17-летнего студента. Вспоминают о том, как их разбудили громкий плач и крики.

Мы проснулись от шума. Молодой человек стучал по забору. Кричал и плакал. Я заметила, у него руки были в крови. Потом он побежал в эту сторону. Я слышала, что они скрылись на автомобиле. Приехали две оперативные группы и скорая помощь. Я слышала, что 17-летний парень получил ранение. Последние 2-3 дня они стояли здесь с мопедами. К ним приезжали девушки, - пояснила алматинка Рысты Калжан.

По словам горожан, молодые люди устроили шумную вечеринку: пригласили девушек и всю ночь распивали спиртное. На рассвете уже на улице начали выяснять отношения. Драка между парнями закончилась кровавой поножовщиной.

Соседи говорят, что в 6 часов утра молодые люди выясняли отношения прямо на проезжей части. Конфликт перерос в драку. В какой-то момент один из хулиганов ударил ножом 17-летнего парня. Подросток скончался на месте.

Очевидцы утверждают, конфликт случился из-за девушки. К дому подъехал 21-летний парень, чтобы забрать свою возлюбленную. Начался скандал, говорится в материале.

Об убитом известно немного: парень приехал из Тараза, жил с друзьями и учился в колледже. Подозреваемого нашли и задержали практически сразу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Другие обстоятельства преступления устанавливаются, - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

По данным телеканала, в полиции завели уголовное дело по статье "Убийство". Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от восьми до 15 лет тюрьмы.