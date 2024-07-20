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20.07.2024, 10:40

Общественник показал «самый дорогой туалет в Казахстане»

Новости Казахстана 0 0

Самый дорогой уличный туалет в Казахстане показал общественник. Глава республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов осмотрел придорожную уборную и выяснил, что она не работает, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Facebook/saintdid
Фото Facebook/saintdid

Туалет стоимостью более 30 миллионов тенге установили в Абайской области, по дороге из Семея в сторону села Карааул.

Уличный туалет стоимостью 31 562 600. Я не мог пропустить возможность посетить такого «рекордсмена». Но оказалось, что туалет до сих пор не работает. Хотя принят и оплачен он был в феврале 2024 года. Хитрые чиновники Семея спрятали эту закупку товара (санитарно-гигиенический узел) в работы по содержанию автомобильных дорог, выполняемые ТОО «Семей жолдары», стоимость которых за полтора года уже перевалила за два миллиарда тенге, - сообщил на своей странице в Facebook Дидар Смагулов.

Общественник снял фото и видео, пройдя внутрь уличного туалета, и увидел, что в общественной уборной нет ни воды, ни электричества. Потолок просел и уже разрушается.

В туалете установлены самые дешевые чашы Генуя или дырки в полу. Унитаз есть только для маломобильных граждан. Не увидел я и системы отопления тепловой завесой, а также камеры видеонаблюдения с интеллектуальной системой подсчета посетителей, которые есть по документам. Ну куда же мы без искусственного интеллекта, когда речь идет об освоении таких сумм. В общем, надеюсь, что местный Антикор ответит, на что ушли деньги, - отметил в своем видео общественник.

Дидар Смагулов отметил, что уже направил обращение в департамент внутреннего государственного аудита области Абай.

Из ответа департамента внутреннего госаудита следует, что туалет принят актом №17 от 16 февраля 2024 года бывшим руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай Асылбеком Нугмановым, которого сменили месяц назад. Также ДВГА сетует, что нужно произвести товароведческую экспертизу, но у них нет на это денег. Сообщают, что попросили Абайский Антикор обратить внимание на данный туалет, - уточнил Дидар Смагулов.

Корреспондент Tengrinews.kz обратилась за комментариями в пресс-службу управления транспорта области Абай. Там сообщили, что в рамках республиканской программы развития придорожного сервиса на дорогах местного значения в 2023 году за счет средств содержания автомобильных дорог области, вдоль автомобильной трассы Семей – Карауыл на 98-м километре села Каскабулак установили два модульных объекта придорожного сервиса.

Однако их пока не ввели в эксплуатацию. Как пояснили в управлении, туалеты установили, сделали внутри отделку еще прошлой зимой.

На сегодняшний день ведутся работы по оформлению земельного участка. После получения госакта на землю документы будут поданы в энергетическую компанию для получения технических условий, будет разработан проект для подключения к инженерным сетям, после чего планируется ввод объекта в эксплуатацию. Объекты придорожного сервиса были установлены в соответствии с финансированием 2023 года и установлены на полосе отвода автомобильных дорог. Необходимо отметить, что согласно утвержденному национальному стандарту все объекты придорожного сервиса должны быть оборудованы теплым туалетом. После ввода объекта в эксплуатацию общественность будет проинформирована, - уточнили в пресс-службе управления транспорта области Абай.

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