Выброс пламени на ферросплавном заводе в Караганде: 8 человек в больнице

Пять человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, передает Информбюро .

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На карагандинском ферросплавном заводе произошла внештатная ситуация с выбросом пламени, есть пострадавшие, сообщает Пресс-служба YDD Corporation.

20 июля в 04.10 часа на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. В печи №1 произошёл внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали восемь работников предприятия, получив травмы различной степени. Все пострадавшие сотрудники находятся в больнице, где им оказывают срочную медицинскую помощь, - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания оказывает всяческую помощь пострадавшим и находится на постоянном контакте с медицинским персоналом больницы.

По данным управления здравоохранения региона, состояние пятерых пострадавших крайне тяжёлое. Двое в тяжёлом состоянии и один – в состоянии средней степени тяжести, пишет «Вечерняя Караганда».