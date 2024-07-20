Казахстанцам снова «обещают» разовую социальную выплату

В Сети распространяется сообщение о разовой социальной выплате в 150 тысяч тенге, которая якобы причитается каждому казахстанцу. Данное объявление – фейк, сообщает Zakon.kz .

Фото: stopfake.kz

Мошенническую схему о якобы запущенной новой госпрограмме изобличил портал stopfake.kz. Мошенники для придания информации достоверности используют изображение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Злоумышленники утверждают, что о выплате сообщили ряд министерств. Мы проверили эту информацию. Ни одно из ведомств не размещало подобной новости. Ничего нет ни на сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК, ни на сайте Министерства финансов РК, - пишет портал.

Кроме того, благотворительный фонд, на который ссылаются аферисты, не существует.

Также мошенники утверждают, что эта госпрограмма проводится совместно с Halyk Bank. Но на официальном портале финансового учреждения нет ни одного слова о выплатах. На официальном сайте президента сообщений подобного рода тоже нет.