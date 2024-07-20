Машина с детьми загорелась в Астане

В Астане пожарные потушили горящий автомобиль, внутри которого находились дети, передает Tengrinews.kz.
Сегодня в Астане произошло возгорание легкового автомобиля. На момент начала возгорания в машине находились трое детей, которых успел вытащить рядом находившийся очевидец.
Спасателям удалось ликвидировать огонь за 13 минут с момента вызова.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В МЧС отметили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте нужно обращаться по номеру 112.
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