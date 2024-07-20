20-летнего парня осудили за изнасилование падчерицы в Павлодаре

Павлодарца, который в 20 лет стал отчимом, осудили за изнасилование падчерицы. По версии следствия, парень неоднократно занимался интимом с 14-летней девочкой, при этом требовал от нее не рассказывать об этом маме. Ребёнок молчал. Однако родные обвиняемого настаивают, что его оговорили и даже если связь случилась, то сама несовершеннолетняя была не против этого, передает корреспондент BaigeNews.kz .

Фото: Артём Викторов

Историю обвиняемого рассказала его сестра. По её словам, брат стал встречаться со взрослой женщиной, у которой есть приёмная дочь. Отношения завязались необычные, учитывая разницу в возрасте.

Он сожительствовал с женщиной старше себя на 28 лет. У неё была девочка, как мы уже выяснили потом, что сожительница парня – её опекун. Они жили вместе четыре года. На тот момент моему брату было 17, шёл 18 год. Она предложила, и он остался у нее жить, у них была определенная история знакомства. В сентябре 2023 года они повздорили, она его выгнала. После днём 15 января 2024 года она стала искать моего брата по всем нашим знакомым. Писала тёте, дяде, в итоге её проигнорировали, потому что мой брат с ней уже не жил. И 15 января она написала заявление. Брат позвонил нашей младшей сестре и сказал, что его сожительница написала на него заявление за домогательства к девочке, - рассказала сестра подсудимого.

По словам девушки, в показаниях потерпевшая путалась: к примеру, в датах совершения преступления. Сестра подсудимого считает, что из реальных доказательств ничего нет. Лишь слова девочки. При этом не исключает, что секс все же случился, но обе стороны были не против этого.

Свою позицию высказала и официальный опекун потерпевшей. Говорит, что свою вину не перекладывает.

Я проклинаю тот день, когда я познакомилась с ним. Лучше бы я не приняла тогда его помощь и все прошло бы стороной. Подальше бы держалась от этого человека. У него большой опыт в «обрабатывании» взрослых женщин, именно с деньгами. Чтобы что-то ему поиметь. У меня и в деле все доказательства есть. Перед тем, как обратиться в органы, мне нужны были стопроцентные доказательства его вины. Я собрала их, - говорит опекун потерпевшей.

По словам женщины, встречаться они стали в 2021 году, на тот момент парню было уже почти 20 лет. При этом, он при знакомстве указал, что ему 28. Лишь спустя несколько месяцев она случайно увидела его удостоверение личности. Насилие над ее дочерью, говорит женщина, длилось больше года. Когда она заподозрила неладное, то выгнала сожителя из дома.

В один день он как-то приехал на обед, она (потерпевшая – прим.авт.) одна была дома. Я была на работе. И вот начал к ней приставать, склонять ее к сексу. Она категорически начала отказываться. Она говорит, даже если и хотела вступить в интимную связь, то это должно было быть в совершеннолетие. Он не хотел ничего слышать, говорил, что в жизни надо всё попробовать. Стал настаивать. Взял её на руки, обхватил, повалил на диван, стал снимать с нее одежду, - рассказала женщина.

В начале 2024 года после поступившего заявления в полицию парень сам пришёл в отделение. Его заключили под стражу и начали расследование уголовного дела. Сейчас ему уже 23 года, а потерпевшей – 16. Допросили на заседаниях все стороны и суд, опираясь на собранные доказательства, в итоге пришел к выводу, что вина в любом случае доказана.

В первую очередь, это преступление прошлых лет, 2022 года, показания потерпевшей, которой было 14 лет, показания законного представителя, свидетелей. Здесь в прениях сторон отметили, что противоречивые показания. 14 лет ребенку, она может действительно не помнить определённые даты, но это не говорит о том, что этих действий не было. Потому что сам подсудимый не отрицает. Он в суде заявляет, что только один раз вступал в половой акт с несовершеннолетней. Это уже преступление. А в присутствии адвоката ранее он называл даты, когда три или четыре раза вступал по обоюдному согласию, - пояснил судья специализированного межрайонного суда по уголовным Павлодарской области Кудабай Султанов.

Судья отметил, что возраст обвиняемого, доминирующее положение в семье, физические превосходство по сравнению с жертвой – это уже указывает на тот факт, что были именно насильственные действия. Девочка боялась что-либо рассказывать, а потому терпела.

В итоге суд признал парня виновным по двум статьям уголовного кодекса и окончательно назначили 17 лет лишения свободы.

Однако родные подсудимого не согласны с приговором и намерены обжаловать его в апелляционной инстанции. Настаивают, что никакого насилия не было.