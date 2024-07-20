Halyk bank извинился за сексистскую рекламу и пообещал пересмотреть маркетинговые подходы

Halyk bank извинился перед казахстанками за сексистскую рекламу и пообещал пересмотретьмаркетинговые подходы. Все дело в том, что ранее банк разместил рекламный ролик, но из-за жалобы в прокуратуру, которую подала фем-активистка Айгерим Кусайынкызы, ролик пришлось удалить, передает Курсив .

Фото с сайта yandex.kz

Хочешь узнать сколько у нее было до тебя… владельцев?, - говорится в ролике.

При этом на видео до последнего момента показывают девушку и только после паузы камера поворачивается вправо и в кадре появляется автомобиль.

На рекламный ролик отреагировала фем-активистка Айгерим Кусайынкызы. Она подала жалобу в прокуратуру, заявив, что данная реклама оказывает давление на женщин и дискриминирует их по половому признаку. После она сообщила, что Halyk bank очень быстро отреагировал и ролик удалили.

Halyk bank приносит извинения за некорректный контент, размещенный на нашей официальной странице, - говорится в сообщении.