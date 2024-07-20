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20.07.2024, 18:49

Halyk bank извинился за сексистскую рекламу и пообещал пересмотреть маркетинговые подходы

Новости Казахстана 0 0

Halyk bank извинился перед казахстанками за сексистскую рекламу и пообещал пересмотретьмаркетинговые подходы. Все дело в том, что ранее банк разместил рекламный ролик, но из-за жалобы в прокуратуру, которую подала фем-активистка Айгерим Кусайынкызы, ролик пришлось удалить, передает Курсив.

Фото с сайта yandex.kz
Фото с сайта yandex.kz

Хочешь узнать сколько у нее было до тебя… владельцев?, - говорится в ролике.

При этом на видео до последнего момента показывают девушку и только после паузы камера поворачивается вправо и в кадре появляется автомобиль.

На рекламный ролик отреагировала фем-активистка Айгерим Кусайынкызы. Она подала жалобу в прокуратуру, заявив, что данная реклама оказывает давление на женщин и дискриминирует их по половому признаку. После она сообщила, что Halyk bank очень быстро отреагировал и ролик удалили.

Halyk bank приносит извинения за некорректный контент, размещенный на нашей официальной странице, - говорится в сообщении.

Данная ситуация стала большим уроком для нас и дала понять, что есть часть нашего коллектива, которая не осознает, что такого рода контент является неприемлемым. Поэтому было принято решение тесно сотрудничать с общественными организациями, увеличить количество тренингов о гендерном равенстве для сотрудников, пересмотреть маркетинговые подходы, - говорится в сообщении Halyk bank.

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