В Караганде начался судебный процесс над работниками зоопарка

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На скамье подсудимых Казыбекбийского районного суда города Караганды – заместитель директора Государственного зоопарка Караганды и двое работников. Как передает местный Telegram-канал «Патриот», все трое подозреваются в краже двоих львят из вольера.

Оказалось, что в июне прошлого года животных вынесли за территорию зоопарка и, по данным Департамента полиции, пытались продать за 6 млн тенге. Маленькие львята, которым от рождения был примерно один месяц, находились в картонной коробке.

Подсудимых обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса:

статья 339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животных»;

статья 188 «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества».

В первый день судебного заседания подсудимые озвучили разные позиции: кто-то признает вину частично, кто-то не признает вину вообще. В отношении всех троих подсудимых избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

Что касается директора зоопарка, то она проходит по делу в статусе свидетеля. Поскольку ранее руководитель отдела культуры и развития языков Караганды, курирующего работу зоопарка, заявила, что директор зоопарка не знала об этой сделке и не имеет к этой истории никакого отношения.

По ходатайству адвоката подсудимых судья привлек эксперта Гульнару Муканову, чтобы установить точную стоимость животных, так как в зале суда возник вопрос о средней рыночной стоимости каждого львенка. Выводы экспертов, которые были ранее приобщены к материалам дела, не устраивают подсудимых и их адвокатов. Они считают, что ущерб явно завышен.