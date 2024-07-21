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21.07.2024, 11:32

Казахстанка рассказала об удивительной дружбе семьи с волком

Новости Казахстана 0 0

Казахстанка опубликовала видео с волком, которое удивило соцсети, подробнее – на Tengri Life.

Фото: личный архив героини
Фото: личный архив героини

Арайлым Торебекова опубликовала на своей странице в TikTok видео, которое привлекло внимание соцсетей. Она рассказала, что однажды ее папа привел домой щенка. Однако позднее выяснилось, что это настоящий волк.

Под видео более двух тысяч комментариев, пользователи соцсети написали, что удивлены такому повороту событий. Многих заинтересовала судьба необычного питомца.

«По щенку уже поняла, что волк», «Говорят, волк, который вырос с хозяином, не такой сильный, как другие», «Сразу заметно – волчонок», «А разве не помесь?» – написали люди в комментариях.

Арайлым Торебекова рассказала, что родители живут в частном доме в Алматы и рядом с ним есть большое поле.

Однажды в 2020 году папа, как обычно, выгуливал собак в поле и нашел там щеночка. Было понятно, что это не собачка, поэтому мы начали гуглить щенков шакала, койота и волка. Как только мы поняли, что этот пугливый малыш – детеныш настоящего волка, то очень запереживали: что же с ним делать? Это хищник и в будущем может напасть на кого-нибудь. Поискав похожие случаи на просторах интернета, мы нашли много случаев, где у людей в домашних питомцах были волки, и ничего. С тех пор он жил с нами и с другими собаками, постепенно доверяя нам и считая себя обычной собачкой, - отметила она.

Семья назвала волчонка Дос, что в переводе с казахского – друг.

Дос считал нас своей стаей, а папу – вожаком. Хоть он и сильнее, крупнее обычных собак, с нами игрался по-доброму, как и любые собачки. Отличался обонянием, характером, аппетитом, прятался в кустах, если заходили незнакомцы. Какие-то инстинкты самозащиты просыпались, но нет ни одного случая нападения или вреда с его стороны. В отсутствии папы с ним игрались и кормили я и моя младшая сестра. К сожалению, соседи его боялись и написали заявление на нас, папа оплатил штраф, а волчонка забрали в зоопарк. Вот уже 2 года мы навещаем его как опекуны, подкармливаем, играемся и продолжаем заботится о нем, - продолжила Арайлым Торебекова.

Семья думала ранее о том, чтобы выпустить его на волю. Однако хозяева понимали, что животное вряд ли выживет в дикой природе.

Хотелось, конечно, отпустить на волю, но он стал настолько домашним, что в дикой природе не справится, его могут подстрелить охотники, он-то не станет убегать от людей. А в зоопарке мы можем его навещать, и у него есть соседи. Уже третий год он там. Я его навещаю раз в две недели, он меня всегда узнает, прыгает, радуется, виляет хвостиком. Некоторые наши знакомые, посещая зоопарк, тоже его навещают, зовут по имени, но он на них так не реагирует. Смотрит, принюхивается, понимает, что незнакомые, и идет дальше спать, - добавила Арайлым.

В институте зоологии подтвердили, что на видео действительно волк.

В пресс-службе алматинского зоопарка сообщили, что животное сейчас находится у них. По их словам, с волком все в порядке.

Фото: личный архив героини

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