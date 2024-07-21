Бухгалтер воровала миллионы и перечисляла на счет своей матери

Фото с сайта e-history.kz

51-летняя актюбинка устроилась работать главным бухгалтером в частную компанию в Актобе, а уже через четыре месяца стала воровать деньги компании. Несколько траншей в миллионы тенге она перечисляла на банковский счет своей матери, в отчетной документации отмечала, что это деньги за поставленный товар. Всего за несколько месяцев она со счета компании похитила 6 с лишним миллионов тенге. Мать о финансовых махинациях дочери не знала, говорила, что отдала ей свою банковскую карточку, чтобы та гасила ее кредит.

До приговора суда теперь уже бывший главбух почти половину ущерба возместила, но от наказания это ее не спасло. Оказалось, что в феврале этого года ее уже судили за вождение машины в нетрезвом виде и без прав, тогда она получила год лишения свободы, но ей дали отсрочку из-за того, что воспитывает маленького ребенка. С учетом этого наказания за хищение вверенных миллионов суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы. Но и в этот раз ей дали отсрочку в исполнении наказания на один год, то есть пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.