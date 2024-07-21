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21.07.2024, 12:10

Спрятаться не получится. Как ведут себя заключенные в колониях Казахстана

Новости Казахстана 0 0 Алия Шарипова

Драки, нанесение себе увечий, умышленная поломка камер видеонаблюдения. Казахстанские заключенные нередко нарушают порядок отбывания наказания: только за полтора года зарегистрированы 24 тысячи случаев. Каждый такой инцидент сегодня фиксируют камеры видеонаблюдения. Корреспондент Tengrinews.kz изучил записи.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На других кадрах, также снятых в одной из колоний Акмолинской области, запечатлена прогулочная камера. В разное время один и тот же заключенный то пытается закрыть камеру тканью, то наносит себе увечья, ударяясь головой о скамейку. В пресс-службе ДУИС объяснили, что таким способом осужденные нередко пытаются либо привлечь к себе внимание, либо хотят обвинить сотрудников колонии в нанесении побоев. Для некоторых это также способ показать свою значимость перед сокамерниками, так как подобные инциденты могут стать поводом для проверки учреждения.

Еще один случай произошел совсем недавно - в мае 2024 года. Девушка, осужденная на один год за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, задумала свести счеты с жизнью. Как оказалось, она защищала свою маму, когда ее избивал отец. Неосторожный удар в грудь мужчины привел к летальному исходу.

По видеонаблюдению сотрудники колонии заметили, что девушка после отбоя не спит, а задумчиво ходит по камере среди кроватей. Информация была передана психологу, и с девушкой начали работать специалисты. Сейчас с ней все в порядке, и она ждет освобождения.

Эти и другие инциденты случаются в колониях по всей стране. В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) предоставили видеозаписи, на которых видно, как заключенные разбивают камеры.

Благодаря видеонаблюдению с начала 2023 года выявлено свыше 24 тысяч нарушений режима содержания осужденными. Предотвращено 47 попыток суицида и 4 попытки побега, не допущено перерастание 9 конфликтных ситуаций в групповые драки. По всем нарушениям в отношении осужденных приняты меры дисциплинарного воздействия в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством. К таким мерам относятся дисциплинарные взыскания, которые в дальнейшем не позволяют осужденным рассчитывать на гуманные акты, водворение в дисциплинарный изолятор и другие меры, - рассказал председатель КУИС Тенизжан Джанибеков.

Также отмечается, что с начала года заключенные вывели из строя 716 камер видеонаблюдения.

Введена уголовная ответственность за их умышленное повреждение и уничтожение. Закон уже вступил в законную силу. При этом ответственность за уничтожение видеокамер предусмотрена как для спецконтингента, так и для сотрудников. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, - добавили в КУИС.

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