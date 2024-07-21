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21.07.2024, 18:22

Десять друзей и 24 ребенка на всех: В социальных сетях завирусился ролик о дружбе

Новости Казахстана 0 0

На платформе Instagram набирает популярность ролик о крепкой дружбе между семьями: видео собрало почти 2 млн просмотров и сотни комментариев, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

На кадрах сначала появляются 10 друзей, потом их супруги и в конце дети, которых автор указала в общем количестве 24 человека. Ролик моментально набрал просмотры и ответную реакцию других пользователей.

«Как круто. А вот пройдет время, дети женятся, какой шикарный той и кудалык будет, а потом видеоролик с внуками. Желаю вам крепкой дружбы на века», «Если они еще полетят отдыхать вместе, то им лучше целый самолет арендовать», «Ой как здорово, молодцы ребята», «Как одна большая семья, так держать», - пишут юзеры.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Playhrun
Playhrun
Ответственно заявляю 10 мужчин не могут быть все друзьями
21.07.2024, 17:16
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