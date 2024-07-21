Десять друзей и 24 ребенка на всех: В социальных сетях завирусился ролик о дружбе

На платформе Instagram набирает популярность ролик о крепкой дружбе между семьями: видео собрало почти 2 млн просмотров и сотни комментариев, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

На кадрах сначала появляются 10 друзей, потом их супруги и в конце дети, которых автор указала в общем количестве 24 человека. Ролик моментально набрал просмотры и ответную реакцию других пользователей.