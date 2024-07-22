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21.07.2024, 20:14

«Квест на выживание». Как выглядит смертельная трасса Атырау — Кульсары

Новости Казахстана 0 1

Трасса Атырау —  Кульсары известна среди водителей как одна из самых опасных дорог в регионе. Корреспондент  Orda.kz оценил состояние дороги как водитель. 

Фото: Orda.kz
Фото: Orda.kz

Трассу ввели в эксплуатацию в 2008 году, она входит в состав международного коридора Астрахань— Атырау — Актау — граница Туркменистана, транзитного маршрута из Европы на Ближний Восток. Она имеет огромное значение для развития всей экономики Казахстана. Проект финансировался за счёт займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Сразу стало ясно, что состояние трассы вызывает серьёзные опасения: множество ям и дыр делают движение по ней крайне опасным. Асфальт в некоторых местах настолько изношен, что проезд превращается в настоящий квест на выживание. Каждый километр этой международной дороги полон непредсказуемых и опасных участков.

Фото Orda.kz

Состояние дороги настолько плохое, что автомобилисты вынуждены постоянно останавливаться для ремонта машин. Не только легковушки, но и большие фуры часто стоят на обочине, водители меняют шины и устраняют повреждения, вызванные плохим дорожным покрытием.

Фото Orda.kz

ДТП на трассе Атырау — Кульсары происходят с пугающей регулярностью. Небольшие столкновения и серьёзные аварии стали обычным делом из-за плохого состояния дороги. Водителям приходится маневрировать между ямами и дырами, и это, конечно, увеличивает риск столкновений и потерь управления автомобилем.

Фото Orda.kz

Жители и гости региона давно жалуются на эту проблему, но, к сожалению, пока никаких значимых улучшений нет. 

«Эта дорога — настоящий кошмар. Каждая поездка превращается в борьбу за выживание. Мы с семьёй стараемся избегать этой трассы, но иногда это единственный путь. Постоянно приходится менять шины, и это просто невыносимо»,  говорит водитель Адиль Серик.

Кроме того, на трассе нет ни одного приличного туалета от АО «КазАвтоЖол». Водителям и пассажирам приходится искать подходящие места в кустах или на полях. 

«Я каждый день езжу по этой трассе на работу и обратно. Это ужасно, особенно зимой. Ямы становятся ещё глубже, а дорога — ещё опаснее. Даже нет туалета, как будто мы живём не в нефтяном регионе, а в глуши»,   говорит таксист Айбек Оспанов.
Фото Orda.kz

Ко всему прочему, вдоль трассы установлены камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Водители жалуются, что в таких условиях соблюдать все правила практически невозможно, и это приводит к неоправданным штрафам.

Пока неизвестно, когда будет капитальный ремонт, но водителям нужно ещё «потерпеть».

UPD: Комитет автомобильных дорог прокомментировал эту статью, мы прилагаем текст без изменений ниже.

Сейчас на автомобильной дороге республиканского значения А-33 производятся ремонтные работы (средний ремонт). Так, дорожники ремонтируют порядка 70 километров от поселка Доссор до города Кульсары. Подрядная организация завершила работы по санации трещин, специалисты приступают к ямочному ремонту, а затем и к укладке выравнивающего слоя. 

Кроме того, на этом отрезке дороги имеется четыре придорожки с санузлами.

Также в текущем году планируем работы по среднему ремонту от поселка Майкомген до границы Мангистауской области, км 101–102, км 119–122 и км 171–210. Проводим конкурсные процедуры по определению подрядных организаций.

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