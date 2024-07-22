Самолет загорелся при взлете в Акмолинской области (фото, видео)

Самолет Ан-2 загорелся при взлете в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС . Сообщается, что пострадавших нет, пилоту удалось самостоятельно выбраться.

Фото: t.me/МЧС РК

По информации Telegram-канала МЧС, в 10 километрах от города Державинск при взлете произошло возгорание самолета Ан-2.

"Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники за 8 минут с момента вызова, спасатели МЧС локализовали возгорание. На данный момент пожар ликвидирован", - сообщили в МЧС.

В министерстве транспорта добавили, что самолет с регистрационным номером UPA0141 выполнял технический облет. Воздушное судно принадлежит ТОО "Беркут-Авиа".